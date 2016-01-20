احدی سالها رفیق و رقیب ما در فوتبال بود/پیشکسوتان را فراموش نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنجعلی در حاشیه مراسم تشییع جنازه رضا احدی با اظهار تاسف از درگذشت او گفت: وقتی خبر را شنیدم انگار دنیا بر سرم خراب شد. ما سالها با یکدیگر دوست بودیم و در زمین فوتبال و در دیدارهای سرخابی هم رفیق بودیم و هم رقیب و امکان نداشت در طول بازی به یکدیگر توهین کنیم.

مدافع پیشین پرسپولیس در ادامه خاطرنشان کرد: رضا زود از بین ما رفت. او سالها می‌توانست در عرصه مربیگری به فوتبال ایران کمک کند، اما یک مریضی باعث شد تا کمتر از ۱۰ روز ما او را از دست بدهیم.

محمد پنجعلی در پاسخ به این سئوال که چرا هیچکس به یاد پیشکسوتان نیست و فقط در زمان فوتشان به یاد آنها می‌افتند، گفت: متاسفانه این عادت ایرانی‌هاست و تا روزی که زنده هستیم به یاد یکدیگر نیستیم، اما وقتی فوت می‌کنیم، همه به یاد او می‌افتیم و می‌خواهیم هر طور شده است به او کمک کنیم.

وی در پایان و در پاسخ به این سئوال که پیشکسوتی مثل منوچهر شفقتیان دهان خود را دوخته است، چه نظری دارید، گفت: واقعا متاسفم که چنین اتفاقی افتاده و امیدوارم بعد از این یک دوستی و همدلی بیشتری را در بین پیشکسوتان ببینیم.