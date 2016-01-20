  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۲۴

علی پروین:

امیدوارم زمان مرگِ همدیگر به امجدیه نیاییم

امیدوارم زمان مرگِ همدیگر به امجدیه نیاییم

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس می‌گوید رضا احدی از نظر اخلاقی بی نظیر بوده و هیچ موقع از او بی اخلاقی ندیده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از فوت احدی متاسفم. متاسفانه عادت کرده ایم وقتی یک نفر فوت می کند می آییم و در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی) دور هم جمع می شویم و حتی به خودمان زحمت نمی دهیم که تا بهشت زهرا برویم.

وی با بیان اینکه رضا احدی از نظر اخلاقی بی نظیر بود تاکید کرد: هیچ موقع از احدی بی اخلاقی و بداخلاقی ندیدم. او شاگرد من هم بود و اصلا بداخلاقی از او ندیدم.

پیشکسوت پرسپولیس با گلایه از بی توجهی به پیشکسوتان خاطرنشان کرد: چرا عادت کرده ایم که فقط زمانی که یک نفر فوت می کند در ورزشگاه امجدیه دور هم جمع شویم؟ امیدوارم پیشکسوتان بیشتر دور هم جمع شوند و فقط زمان مرگ همدیگر را اینجا نبینند.

کد مطلب 3029322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها