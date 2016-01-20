امیدوارم زمان مرگِ همدیگر به امجدیه نیاییم

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از فوت احدی متاسفم. متاسفانه عادت کرده ایم وقتی یک نفر فوت می کند می آییم و در ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی) دور هم جمع می شویم و حتی به خودمان زحمت نمی دهیم که تا بهشت زهرا برویم.

وی با بیان اینکه رضا احدی از نظر اخلاقی بی نظیر بود تاکید کرد: هیچ موقع از احدی بی اخلاقی و بداخلاقی ندیدم. او شاگرد من هم بود و اصلا بداخلاقی از او ندیدم.

پیشکسوت پرسپولیس با گلایه از بی توجهی به پیشکسوتان خاطرنشان کرد: چرا عادت کرده ایم که فقط زمانی که یک نفر فوت می کند در ورزشگاه امجدیه دور هم جمع شویم؟ امیدوارم پیشکسوتان بیشتر دور هم جمع شوند و فقط زمان مرگ همدیگر را اینجا نبینند.