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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۵۰

درچهارمحال و بختیاری

تعداد ناوگان حمل و نقل سه برابر میزان حجم کالای قابل حمل است

تعداد ناوگان حمل و نقل سه برابر میزان حجم کالای قابل حمل است

شهرکرد - مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد ناوگان حمل و نقل کالا در این استان سه برابر میزان حجم بار یا کالایی است که باید جابجا شود.

منوچهر سلمانزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۸ شرکت حمل و نقل کالا در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند، اظهار داشت: این شرکت های حمل و نقل در زمینه انتقال کالاهای مختلف از استان به مناطق مختلف کشور و خارج از کشور وبالعکس فعالیت می کنند.

وی افزود: سالانه حدود سه میلیون تن بار توسط این شرکت های حمل و نقل جابجا می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میزان سهم چهارمحال و بختیاری در حمل و نقل کالا در سطح کشور حدود یک درصد است.

وی ادامه داد: بر اساس بررسی های انجام شده تعداد ناوگان حمل و نقل کالا در این استان سه برابر حجم میزان کالایی است که باید جابجا شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه صنعت در استان چهارمحال و بختیاری موجب توسعه شرکت های حمل و نقل کالا می شود، اظهار داشت: هم اکنون اشتغال قابل توجهی در حوزه حمل و نقل کالا توسط این شرکت های حمل و نقل در سطح استان ایجاد شده است.

کد مطلب 3029336

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