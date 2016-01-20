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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۹:۴۴

اشرف غنی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد عازم سوئیس شد

اشرف غنی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد عازم سوئیس شد

«اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در راس هیئتی عالیرتبه جهت شرکت در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد صبح امروز عازم شهر «داووس» کشور سوئیس شد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پژوارک»، دفتر سخنگوى ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: «محمداشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در راس یک هیئتی عالی رتبه برای شرکت در اجلاع مجمع جهانی اقتصاد راهی «داووس» سوئیس شد.

در این سفر دو روزه اشرف غنی علاوه بر شرکت در این اجلاس و ایراد سخنرانی در دو نشست مجمع جهانی اقتصاد، با رئیس مجمع مذکور، رئیس سازمان ناتو، شماری از سران کشورهای شرکت کننده و روسای شرکت های اقتصادی بزرگ دنیا دیدار خواهد کرد.

در ادامه آمده است: رئیس جمهور افغانستان در حاشیه این اجلاس، در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا و همچنین نشست هايى که در ارتباط با افغانستان و ثبات و امنیت جهانی برگزار می شود نیز شرکت خواهد کرد.

اشرف غنی را در این سفر «اکلیل حکیمی» وزیر دارایی و «محمد همایون قیومی» مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان همراهی می کنند.

لازم به ذکر است «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز برای شرکت در اجلاس مذکور دیروز از تهران عازم «داووس» سوئیس شد تا در این اجلاس حضور یابد و با «جو بایدن» معاون اول رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کند.

کد مطلب 3029347
علی کاووسی نژاد

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