۲۴ اثر تاریخی در خراسان شمالی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، محمدجواد جعفری سرپرست هیات کاوش‌های باستان شناسی با اعلام این خبر افزود: مطالعات امکان سنجی حوضه آبگیر و شبکه‌های آبیاری سدهای «سومبار و چندیر» درخراسان شمالی کشف این آثار را به همراه داشت.

به گفته وی سد مخزنی چندیر که در محدوده آن ۱۶ اثر تاریخی شناسایی شد در ۷۰۰ متری غرب روستای اسمی و در فاصله ۵ کیلومتری شرق روستای یکه سعود در بخش جرگلان و در شمال غرب استان خراسان شمالی قرار دارد.

این باستان شناس افزود: سد مخزنی سومبارنیز که کاوش‌ها در محدوده آن به شناسایی ۸ اثر تاریخی منجر شد در ۵/۱ کیلومتری شرق روستای غلامان و در بخش غلامان شهرستان راز و جرگلان واقع است.

محوز بررسی های نجات بخشی محدوده سدهای سومبار و چندیر توسط رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است.