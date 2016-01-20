۵۰ درصد بیماران به دستورات پزشک عمل نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر خیرالله غلامی صبح چهارشنبه در چهارمین کنگره خودمراقبتی و آموزش به بیمار که در تالار بیمارستان امام خمینی برگزار شد، گفت: افزایش آگاهی و ارتقاء آموزش بیمار، منجر به تغییر الگوی رفتاری در بیماران می شود که در نهایت افزایش سطح سلامت بیمار و جامعه را بالا می برد.

وی با تاکید بر اینکه بیمار به استقلال در مراقبت از سلامت خود نیازمند است، اظهار داشت: ۶۰ درصد مرگها در دنیا به واسطه بیماریهای مزمن غیرواگیر رخ می دهد.

غلامی چالش بزرگ نظام سلامت در جوامع را هزینه های بالای درمانی و بهداشتی عنوان کرد و گفت: در اکثر کشورها تمرکز بر درمان بیماری هاست. در حالی که ناکارآمدی این سیستم را همه ما شاهد هستیم.

وی با اعلام اینکه در ۵۰ درصد موارد بین بیمار و پزشک توافق به وجود نمی آید، تاکید کرد: در ۵۰ درصد موارد، آنچه را که پزشک دستور می دهد، بیمار انجام نمی دهد.

وی بر ضرورت نقش آموزش و ارتباط موثر بین پزشک و بیماران در جهت ارتقاء خودمراقبتی تاکید کرد و گفت: آموزش بیمار از فرم دیکته کردن می بایست به نظام مشارکتی تغییر کند تا بیمار در بحث خودمراقبتی تصمیم گیر باشد.

وی آموزش خودمراقبتی را منجر به کاهش هزینه های درمان دانست و گفت: همکاری بین رشته ای در آموزش به بیمار می تواند منجر به تغییر نگاه بیمار شود.