احدی با اخلاق ترین فوتبالیست زمان خود بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی در ورزشگاه شهید شیرودی با اظهار ناراحتی از درگذشت این پیشکسوت گفت: وقتی شنیدم احدی فوت کرده بسیار متاثر شدم. او در زمان خودش یکی از فنی ترین و بااخلاق ترین بازیکنان بود و در تیم ملی هم بازی های بسیار خوبی از خود ارائه داد اما متاسفانه خیلی زود از جمع ما جدا شد و ما انتظار نداشتیم که احدی به این زودی از بین ما برود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا در زمانی که او بازی می کرد شما توهین یا بی اخلاقی از او دید یا خیر گفت: هیچ وقت ندیدم که او به کسی توهین کند. حتی در دربی‌های سنگینی که برگزار می کردیم او بسیار با اخلاق و متعهد بود و مثل نسل حاصل حاضر نبود که به خاطر یک گل همه چیز را زیر پا گذارد.

خوردبین در ادامه تصریح کرد: متاسفانه برخی از پیشکوستان پرسپولیس هم دچار مشکل هستند و کسی به فکر آنها نیست امثال شفقتیان، وحید قلیج، همایون بهزادی و کسانی دیگر هستند که ما تا اتفاقی برایشان نیفتاد به یاد آنها نمی افتیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که تنها برای نسل پیشکسوت دور هم جمع نشویم و حسرت روزهایی که کنار هم نبودیم را نخوریم.