۱۲ ایستگاه صنعتی اصفهان مجهز به سیستم مانیتورینگ آنلاین شد

سعید مومنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سیستم مانیتورینگ آنلاین روی نیروگاه شهید محمد منتظری، مجتمع فولاد مبارکه و پالایشگاه اصفهان نصب شده است.
وی بیان داشت: این ایستگاهها دارای ظرفیتهای بیش از ۲۰۰ هزار متر مکعب در ساعت و مجهز به کنتورهای هوشمند آلتراسونیک است.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: مانیتورینگ این ایستگاهها در راستای پایداری شبکه مصرف و اطلاع از گازرسانی مستمر و تنظیم فشار گاز انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه سیستم قرائت از راه دور ۱۰۰ جایگاه CNG و ایستگاه صنعتی استان اصفهان با استفاده از تکنولوژیهای روز جهان اجرایی شد، افزود: عملیات نصب و راهاندازی این سیستم با استفاده از تصحیح کننده های الکترونیکی مجهز به مودم داخلی بدون نیاز به هرگونه کابل کشی و خطوط تغذیه برق خارجی و تجهیزات پرهزینه راهاندازی شده است.
مومنی گفت: در حال حاضر بزرگترین پروژه قرائت از راه دور به صورت آفلاین در سطح شرکتهای گاز استانی به شمار میرود.
وی با اشاره به اینکه با استفاده از این سیستم میتوان اطلاعات را در ۱۲۰ پارامتر بررسی و اندازهگیری کرد، گفت: اطلاعاتی نظیر فشار، دما، حجم گاز مصرفی از جایگاههای CNG و ایستگاههای صنعتی به این مرکز مانیتورینگ ارسال میشود.
مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: مدیریت یکپارچه،کنترل و اندازهگیری با دقت و حساسیت بالا، کاهش دستکاریهای غیر مجاز در کنتورهای اندازهگیری، حذف فیزیکی مراجعه حضوری کارشناسان برای قرائت کنتور، افزایش سرعت اندازهگیری از مزیتهای این سیستم مانیتورینگ است.
وی افزود: این پروژه به دلیل مجهز بودن تاسیسات اندازهگیری ۱۰۰ جایگاه CNG و ایستگاه به مودم داخلی، با هزینه بسیار پایینی اجرایی شده است.
مومنی با اشاره به اینکه هزینه اجرایی این پروژه سه میلیارد ریال است، ادامه داد: امکان اتصال سرور این سیستم به اینترانت داخلی شرکت برای دسترسی ادارات گازرسانی نیز فراهم شده است.
وی از اجرای فاز دوم این پروژه در قالب تجهیز ۱۰۰جایگاه CNG و ایستگاه صنعتی دیگر خبر داد و گفت: درحال حاضر تصحیح کنندههای الکترونیکی موجود در این ایستگاهها فاقد مودم داخلی است که پس از تامین آن از اردیبهشت سال آینده عملیات اجرایی به روش مانیتورینگ آفلاین آغاز خواهد شد.
مومنی اضافه کرد: نصب و راه اندازی سیستم قرائت از راه دور برروی ۳۰ ایستگاه صنعتی برای ایستگاههای دارای تصحیح کننده فاقد مودم داخلی با استفاده تغذیه برق خارجی با هزینه ی بیش از سه میلیارد ریال انجام شده است.
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