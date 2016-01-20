توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با مسئولیت پذیری مردم میسر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم رمضانی صبح چهارشنبه در نشست با اعضای انجمن مردم نهاد نجات دریاچه ارومیه ضمن اشاره به اهمیت این موضوع و لزوم تلاش‌های جدی در این خصوص اظهار داشت: روند موجود برای نجات دریاچه ارومیه قابل قبول نیست و برای دست‌یابی به توسعه پایدار و محیط زیست باید مردم مشارکت داشته و مسئولیت پذیر باشند.

وی در ادامه افزود: دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان نظام مهندسی استان دو نهاد با ظرفیت بالا برای پیشبرد و تسریع برنامه های احیا دریاچه ارومیه هستند و این توانمندی ها باید برای حل این معضل زیست محیطی مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تبریز تصریح کرد: فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب در شهرها و روستا، نظارت و آموزش بر نحوه آموزش مصرف آب با حضور فیزیکی و میدانی میسر می‌شود و در این بین دانشگاه آزاد اسلامی می تواند نقش هدایت و ارشادی داشته باشد.

مدیرشهلا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نیز در این جلسه گفت: با توجه به بالابردن حساسیت عمومی نسبت به احیا دریاچه ارومیه، برگزاری سخنرانی‌های مستمر برای اساتید و دانشجویان و کارمندان و هدایت پایان‌نامه های دانشجویان به سمت این موضوع برخی از اقدامات مدنظر دانشگاه آزاد اسلامی در این خصوص است.