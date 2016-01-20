۶۴ هزار خانوار مازنی معیشت بگیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور صبح چهارشنبه در دیدار با مدیران شعب بانک‌های استان افزود: یکی از اهداف اصلی کمیته امداد توانمندسازی مددجویان تحت حمایت است.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، یکی از روش‌های توانمندسازی را، ایجاد فرصت شغلی برای مددجویان دانست و گفت: این امر نیز باید با نظارت همراه باشد تا به یک اجرای موفق رسید.

وی با اشاره به اینکه سالانه عده‌ای از مددجویان فارغ‌التحصیل می‌شوند، تصریح کرد: این نهاد می‌تواند با همکاری بانک‌ها بااعتبار بانکی وامدادی برای آنان، ایجاد اشتغال نماید تا به خودکفایی برسند.

طهماسب پور بابیان اینکه موفقیت طرح‌های خوداشتغالی با مساعدت بانک‌ها میسر بوده و توفیقات خوبی به همراه داشته است، خواستار همکاری بیش‌ازپیش بانک‌ها با کمیته امداد شد.

رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان، کمیته امداد را یادگار امام راحل (ره) برشمرد و گفت: باید کمیته امداد را به‌عنوان یک میراث گران‌بها حفظ کنیم.

اسلامیان افزود: همه باید با همدلی و همکاری و مساعدت، در مرتفع نمودن مشکلات مددجویان و نیازمندان، تلاش کنیم.