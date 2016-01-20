اجرایی شدن برجام فرصتی تازه برای مراودات بین المللی است

عبداله مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اجرایی شدن برجام و آغاز لغو تحریم‌ها را فرصتی برای مراودات بین‌الملل همسو با خدمات انسان دوستانه برشمرد و گفت: این دستاورد مهم نتیجه پایمردی و صبوری ملت بزرگ ایران بر اصول و ارزش‌های انقلابی اسلامی است.

وی، این پیروزی مهم را محضر مقام معظم رهبری، دولت تدبیر و امید، فعالین بخش خصوصی و ملت شریف ایران تبریک گفت و اظهار داشت: اجرایی شدن برجام و آغاز روند لغو تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای علیه کشورمان، خبری مسرت‌بخش، افتخارآفرین و نشانه پیروزی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی و همچنین دیپلماسی مقتدرانه عزت مندانه دولتمردان جهت احقاق حق مسلم ملت بزرگوار ایران اسلامی است.

مهاجر تصریح کرد: بی‌تردید این پیروزی حاصل حمایت‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، تجربه، تلاش و هوشمندی رئیس‌جمهور و تیم مذاکره‌کننده به‌ویژه جناب آقای دکتر ظریف طی مراحل بسیار فشرده و دشوار مذاکره بوده که باتدبیر و عقلانیت حاصل شد.

نماینده بخش خصوصی استان مازندران، اجرایی شدن برجام را به‌عنوان فرصتی تازه برای مراودات بین‌الملل همسو با خدمات انسان دوستانه را به فال نیک گرفت و اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد توسعه اقتصادی و رونق کسب‌وکار در عرصه کشور باشیم.