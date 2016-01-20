نامه نوجوانان شهدادی به هوشنگ مرادی کرمانی/باز هم برایمان بنویس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بخش شهداد جمعی از کودکان و نوجوانان دانش آموز بخش شهداد زادگاه هوشنگ مرادی کرمانی در نامه ای احساسات خود را با این نویسنده نامدار در میان گذاشتند.

متن این نامه بدین شرح است: به نام خداوند مهربان

آقای هوشنگ مرادی کرمانی

ما جمعی از کودکان و نوجوانان سیرچ، سرزمین پدری و شهداد، سرزمین مادری تان این نامه را برای شما که غریبه نیستید می نویسیم.

همان سیرچی که با مردمان صمیمی و پرتلاش، سرو هزار ساله، بچه های قالیبافخانه، انارهای پردانه و تنورهای داغ و همان شهدادی که با مردمان مهربان و سختکوش، نخلهای بلند، آب انبارها و خمره های پرآب و شنزارهای کویرش در سطرسطر داستان هایتان موج می زند.

همه ما مدیون شما هستیم. شما با قصه هایتان ما و زادگاهمان را برای همیشه ماندگار کردید.

وقتی قصه های شما را می خوانیم از حس خوب سیرچی بودن، اندوهجردی و شهدادی بودن لبریز می شویم. احساس غرور می کنیم، قد می کشیم، پر از انرژی می شویم و قلبمان تند تند می زند.

وقتی هم شنیدیم قلبتان را عمل کرده اید قلبمان تند تند می زد. رفتیم کنار مقبره سلطان جلال الدین (ع) سیرچ، زیر گنبد امام زاده زید (ع) شهداد، همان جا که علی کریم، پیرمرد باصفا، نقاره می زند، کنار رودخانه و سرو سیرچ و زیرشاخه های نخل ها، برایتان دعا کردیم. دعا کردیم تا خوب خوب بشوید.

نخل، برای شما مثل مادر است. این را وقتی داستان نخل را خواندیم فهمیدیم و وقتی دیدیم شاخه نخل ها، مثل دست هایی مادرانه، رو به آسمان برایتان دعا می کنند باور کردیم که نخل مادر شماست.

آقاهوشنگ عزیزمان، درست است که هفتاد و یک ساله اید اما می دانیم قلبتان مثل بچه ها، پر از مهربانی و سادگی است.

وقتی قلبتان را عمل کردید قلب ما آرام و قرار نداشت. خدا رو شکر که خوب شدید و دوباره برایمان خواهید نوشت.

همشهری خوبمان؛ سرزمین ما، سرزمین قصه ها، خیال ها و رویاهاست. باد که می آید و هوهو می کند در گوشمان قصه می خواند، چهچهه و چُکُل چُکُل بلبل ها هم همینطور.

ما اینجا، خیال ها و رویاهایمان را توی شن های کویر می کاریم، قد می کشند و بالا می روند.

باز هم بنویس تا رویاها و قصه های مشترکمان با کتاب هایتان، مسافر همه سرزمین ها شوند. واسطه ما شوند با دنیا و همه مردمانش.

برایمان بنویس تا هر وقت خواستیم گم شویم خود را در قصه هایتان پیدا کنیم.

آقای هوشنگ مرادی کرمانی؛ همراه با این نامه، احساسمان را لایِ گُل های نرگس شهداد و پونه های لبِ رودخانه سیرچ می پیچیم و در سفتوی (سبد) حصیری می گذاریم و برایتان می فرستیم.

از خدای خوب و مهربان هم می خواهیم سلامتی کامل به شما عطا کند تا در کنار خانواده عزیزتان، خوش و سلامت باشید.

راستی، آقای هوشنگ مرادی کرمانی، از شما می خواهیم دوباره پیش ما بیایید و برایمان از خودتان و قصه هایتان بگویید.

هوشنگ مرادی کرمانی 16 شهریور 1323 در روستای سیرچ از توابع بخش شهداد شهرستان کرمان به دنیا آمد. «مهمان مامان»، «خمره»، «قصه های مجید» و «چکمه» از آثار مرادی کرمانی هستند. مرادی کرمانی 12 آذرماه امسال مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت.