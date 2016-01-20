احدی زود از جمع ما رفت/ او را فراموش کرده بودند

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی درباره وی اظهار کرد: من زمان زیادی با احدی همبازی بودم. فوتبال او بی نظیر بود و یکی از تکنیکی‌ترین بازیکنان دوران خودش بود ولی متاسفانه در سالهای گذشته او را فراموش کرده بودند.

وی افزود: احدی بازیکنان بزرگی به فوتبال ایران تحویل داد. من خاطرات خوبی با او داشتم. امیدوارم شرایطی فراهم شود که به پیشکسوتان احترام بیشتری گذاشته شود و وقتی فوتبال یک بازیکن تمام می‌شود او را فراموش نکنند. یک روز ما هم از این دنیا خواهیم رفت. امیدوارم شرایط طوری شود که حسرت به دل احترام به پیشکسوتان نمانیم.