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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵

احمدرضا عابدزاده:

احدی زود از جمع ما رفت/ او را فراموش کرده بودند

احدی زود از جمع ما رفت/ او را فراموش کرده بودند

دروازه‌بان پیشین تیم ملی گفت: خاطرات خوبی با رضا احدی داشتم؛ او خیلی زود از جمع ما رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا عابدزاده در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی درباره وی اظهار کرد: من زمان زیادی با احدی همبازی بودم. فوتبال او بی نظیر بود و یکی از تکنیکی‌ترین بازیکنان دوران خودش بود ولی متاسفانه در سالهای گذشته او را فراموش کرده بودند.

وی افزود: احدی بازیکنان بزرگی به فوتبال ایران تحویل داد. من خاطرات خوبی با او داشتم. امیدوارم شرایطی فراهم شود که به پیشکسوتان احترام بیشتری گذاشته شود و وقتی فوتبال یک بازیکن تمام می‌شود او را فراموش نکنند. یک روز ما هم از این دنیا خواهیم رفت. امیدوارم شرایط طوری شود که حسرت به دل احترام به پیشکسوتان نمانیم.

کد مطلب 3029398

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