باید تلاش کرد حق کسی ضایع نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در آیین صلح و سازش که طوایف بویراحمد گفت: در انتخابات همه چیز باید بر مدار قانون باشد.

وی تصریح کرد: بدون شک هیئت اجرائی و هیئت نظارت و سپس هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان مسیر قانونی برای مدیریت انتخابات هستند و بی شک مسیری برای مدیریت نتیجه نیستند.

آیت الله ملک حسینی گفت: کرامت انسانی ایجاب می کند که فضیلت های انسانی در زیر و ذیل آن ایجاد شود و خدای ناکرده اگر تا به حال علیه کسی دروغی گفتیم، علیه کسی تهمتی زدیم و زمینه را برای آبروریزی کسی فراهم آوردیم، از خدای بزرگ و از او عذر بخواهیم زیرا بعضی مواقع فرصت عذرخواهی از کسی که حق او را ضایع کرده ایم بوجود نمی آید.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: اگر خدای نکرده تهمتمان، دروغمان یا راست بدتر از دروغمان، یعنی راست های نصفه و نیمه که لا اله الا الله از راست های نصفه و نیمه که بدتر از دروغ است، که اگر چنین کردیم از خدای خود عذر بخواهیم.

وی گفت: هیئت اجرائی و هیئت نظارت در استان از بچه های استان هستند، نه حق الهی داشتند و نه حق انسانی داشتند که بخواهند حق کسی را ضایع کنند و انشالله چنین نکردند اما بعضی از کسانی که شما می شناسید و بنده هم میشناسم به عنوان انسانهای پاک و سالم – درعین حالی که حمایت انتخاباتی از کسی ندارم- و شما هم توقع ندارید داشته باشم، هر وسیله ای که بر عهده ام باشد و هر تلاشی باشد برای اعاده حیثیت آنها خواهم کرد که حق ضایع شده اینها بازستانده شود.

آیت الله ملک حسینی افزود: اگر خدا کمکم کرد خدا را سپاس می گویم و اگر خدا نخواست، لایق این نبودم که تلاشم اثر کند و باز خدا را سپاس می گویم که توفیقم داد تا غیرتی بکشم و دفاع کنم از کسی که احساس می کنم حق او ضایع شده است. اما هرگز کسی را متهم نمی کنم.

وی در ادامه گفت: شما هم این فکر را داشته باشید دین شورای نگهبان و انشالله هیئت نظارت مرکزی ایجاب می کند که رصد کنند و به شکایت اینها رسیدگی کنند و انشالله از این به بعد اگر گزارش درستی داریم منتقل می کنیم تا خدای ناکرده حق کسی ضایع نشود.

نماینده ولی فقیه در استان دفاع از حقوق انسانها را وظیفه یک نفر ندانست و بیان کرد: هرکس توانست باید تلاش کند حق کسی ضایع نشود.

آیت الله ملک حسینی همچنین تصریح کرد: شاخص هایی که شورای نگهبان تفسیر می کند همچون شاخص منفی فتنه، شاخص منفی نفوذ، شاخص منفی بی التزامی به دین، بی التزامی به نظام جمهوری اسلامی، بی التزامی به ولایت، اینها شاخص هاست و هرکس نداشته باشد بی شک نمی تواند وارد مجلس شود و روشن است مجلس، مجلس جمهوری اسلامی است و اگر کسی به جمهوریت نظام یا به اسلامیت نظام با تمام فاکتورهای مثبت آن اعتقاد نداشته باشد، برای چه به مجلس برود؟

وی افزود: اما نعوذ بالله خدایا تو من را ببخش اگر روزی سخنی گفتم و حرفی زدم امروز در برابر شما عذرخواهی می کنم از خدایم و از شما و سخنی گفتم که کسی اهل فتنه نیست و فتنه گر قلمداد شود، اهل فساد نبوده فاسد قلمداد شود، اهل بی التزامی به دین نبود بی التزام به دین قلمداد شود، بی التزام به ولایت نبود بی التزام به ولایت قلمداد شود، از خدا عذر میخواهم و از هر کسی که زمانی گفته باشم عذر می خواهم. روزی خواهیم مرد و مگر می شود بار شکست شخصیت انسان ها را به قیامت برد؟

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: در روایت است اگر انسان به کسی تهمتی بزند بدتر از لیاقتش او را در محشر وارد می کنند و بر تلی از آتش لحظه به لحظه می سوزد و این پوست عوض می شود و می سوزد تا از این مذمه خارج شود.

وی تاکید کرد: به کاندیداهای محترم و عزیزانی که طرفدار این کاندیدها هستند توصیه می کنم در مسیر قانونی اعتراضات خود را مطرح کنند.

آیت الله ملک حسینی اظهار کرد: دفاع از حقوق انسانها بر همه واجب است و هرکس شرف دارد، غیرت دارد و دین دارد وظیفه دارد که چنان چه حق کسی در حال ضایع شدن است، تلاش کند اما تلاش به معنای بی ادبی، جسارت، حمله، سر وصدا و برهم زدن نظم اجتماعی نیست.

وی افزود: به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که نظم اجتماعی را برهم بزند. با حفظ نظم اجتماعی حقوق عزیزانی را که خدای ناکرده حقوقشان ضایع شده باید ادا شود و از خدای بزرگ می طلبم که این توفیق را به همه ما ادا کند تا برای جلوگیری از ضایع شدن حق افراد تلاش کنیم و اگر هم نتوانستیم شکر کنیم خدا را که رگ غیرت ورزی به ما داد و توانستیم تلاش کنیم برای دفاع از حق یک انسان ولو اینکه موانع به شما اجازه ندهند.