تیم ملی تنیس با ویلچر عازم سریلانکا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، امیرحسین ابراهیمی، دبیر انجمن تنیس با ویلچر، با اعلام این خبر گفت: مسابقات مقدماتی جام جهانی تنیس با ویلچر در منطقه آسیا به میزبانی سریلانکا برگزار می شود و تیم هایی که از این مسابقات موفق به کسب سهمیه شوند، به رقابتهای جهانی ۲۰۱۶ که به میزبانی توکیو برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

وی افزود: رقابتهای بخش آسیایی به میزبانی سریلانکا و در شهر کولومبو از ۷ تا ۱۱ اسفند ماه برپاست و مشابه آن در سایر مناطق جهان نیز برگزار می شود تا برترین ها در نهایت به مسابقات جهانی اعزام شوند.

ابراهیمی اعلام کرد: این اعزام با حمایت مالی شهرداری تبریز و همکاری تدارکاتی هیات ورزش های جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی انجام می شود و دو نفر از بهترین های تنیس با ویلچر ایران، حسین ممی پور و مهدی طیبی و نیز نفر اول جوانان کشور، مهدی جباری، به عنوان سه نماینده ایران به سریلانکا اعزام می شوند.

وی افزود: اعزام مهدی جباری، به عنوان نفر اول مسابقات جوانان، اقدامی تشویقی است که در جهت جوانگرایی و تشویق حضور جوانان در رشته تنیس با ویلچر انجام می شود.

دبیر انجمن تنیس با ویلچر در پایان گفت: مسابقات به صورت تیمی برگزار می شود و نتایج حاصله از آن به غیر از کسب سهمیه مسابقات جهانی، در رنکینگ جهانی ورزشکاران و نیز مسابقات بین المللی و پارالمپیک نیز موثر است.