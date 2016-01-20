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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴

برای کسب سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۶؛

تیم ملی تنیس با ویلچر عازم سریلانکا می شود

تیم ملی تنیس با ویلچر عازم سریلانکا می شود

تیم ملی تنیس با ویلچر ایران برای کسب سهمیه مسابقات جهانی در رقابتهای قهرمانی آسیا که به میزبانی سریلانکا برگزار می شود، حضور پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، امیرحسین ابراهیمی، دبیر انجمن تنیس با ویلچر، با اعلام این خبر گفت: مسابقات مقدماتی جام جهانی تنیس با ویلچر در منطقه آسیا به میزبانی سریلانکا برگزار می شود و تیم هایی که از این مسابقات موفق به کسب سهمیه شوند، به رقابتهای جهانی  ۲۰۱۶ که به میزبانی توکیو برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

وی افزود: رقابتهای بخش آسیایی به میزبانی سریلانکا و در شهر کولومبو از ۷ تا ۱۱ اسفند ماه برپاست و مشابه آن در سایر مناطق جهان نیز برگزار می شود تا برترین ها در نهایت به مسابقات جهانی اعزام شوند.

ابراهیمی اعلام کرد: این اعزام با حمایت مالی شهرداری تبریز و همکاری تدارکاتی هیات ورزش های جانبازان و معلولان آذربایجان شرقی انجام می شود و دو نفر از بهترین های تنیس با ویلچر ایران، حسین ممی پور و مهدی طیبی و نیز نفر اول جوانان کشور، مهدی جباری، به عنوان سه نماینده ایران به سریلانکا اعزام می شوند.

وی افزود: اعزام مهدی جباری، به عنوان نفر اول مسابقات جوانان، اقدامی تشویقی است که در جهت جوانگرایی و تشویق حضور جوانان در رشته تنیس با ویلچر انجام می شود.

دبیر انجمن تنیس با ویلچر در پایان گفت: مسابقات به صورت تیمی برگزار می شود و نتایج حاصله از آن به غیر از کسب سهمیه مسابقات جهانی، در رنکینگ جهانی ورزشکاران و نیز مسابقات بین المللی و پارالمپیک نیز موثر است.

کد مطلب 3029409

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