به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر طاهری در حاشیه مراسم تشیع پیکر مرحوم رضا احدی در رابطه با آخرین وضعیت پیوست علیرضا بیرانود به پرسپولیس، گفت: ما به دنبال جذب علیرضا بیرانوند بودیم تا از این بازیکن در نیم فصل دوم استفاده کنیم اما با مخالفت مسئولان نفت رو‌به رو شدیم.

وی در رابطه با آخرین وضعیت سوشا مکانی افزود: مکانی هنوز بازیکن ما است و ما به قانون احترانم می‌گذاریم. باید ببنیم قانون چه تصمیمی در خصوص این دروازه‌بان می‌گیرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در رابطه با جذب لوبانف تصریح کرد: لوبانف یک دروازه‌بان خوب است و مطمئن باشید بهترین عملکرد را از او در نیم فصل دوم می‌بینید.

طاهری گفت: برانکو تمام تلاشش را به کار گرفته نیم فصل بهتر عمل کنیم و به فکر این است که پرسپولیس را متحول کند و تمام تمرکزش را معطوف به موفقیت تیم در نیم فصل دوم کرده است.

وی در رابطه با درگذشت رضا احدی گفت: از درگذشت احدی متاثرم. باید یک کمیته‌ای تشکیل شود تا به پیشکسوتان رسیدگی شود و مشکلات آنها حل شود.

طاهری در پایان در رابطه با اینکه پرسپولیس در نقل و انتقالات نیم فصل حضور کمرنگی داشته، گفت: ما طبق خواسته برانکو اقدام کردیم. برانکو به بازیکنان جوان اعتقاد دارد و هم به خواسته او احترام گذاشتیم.