به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری خمین، حجت الاسلام صفر قربانپور در نشست هماهنگی برگزاری سومین جشنواره قرآنی گل های محمدی (ص) و فاطمی(س) شهرستان خمین اظهار داشت: کسانی که در کلاس های اخلاق، محافل انس با قرآن و مجالس معنوی شرکت می کنند به دنبال بزهکاری نمی روند همانطور که در ماه های محرم و رمضان کمترین جرائم و ناهنجاری ها روی می دهد و این به برکت انس مردم با قرآن است.

وی ادامه داد: ادارات و همه دستگاه های دولتی باید جهت گیری قرآنی داشته باشند و عملکردشان منطبق با آموزه ها و معیارهای دینی باشد.

قربانپور اظهار کرد : برگزاری جشنواره های قرآنی آغاز یک حرکت است که طی آن مجموعه فعالیت هایی قرانی در یک حوزه به صورت متمرکز صورت می گیرد و نتیجه و ثمره آن در جشنواره ارائه می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف شناسایی انگیزه ها، توانایی ها و خلاقیت های افراد برگزار می شود.

قربان پور یادآور شد: سومین جشنواره قرآنی گل های محمدی و فاطمی سال آینده در هشت شهرستان در استان مرکزی برگزار می شود.

اشاعه آموزه های قرآنی بهترین سلاح مقابله با جنگ نرم است

فرماندار خمین نیز در این نشست با اشاره به برگزاری سومین جشنواره قرآنی استان مرکزی گفت: اشاعه آموزه های قرآنی و آشنایی نسل جدید با کلام وحی بهترین راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن است.

سیدمهدی ساداتی با اشاره به اهمیت توجه به آموزه های قرآنی در اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان گفت: لازمه جامعه پویا و با اخلاق، شهروندان اخلاق گرا و ارزش مدار است و همراهی با آموزه های قرآنی کلید این موفقیت است.

فرماندار خمین در ادامه افزود: اشاعه آموزه های قرآنی و آشنایی نسل جدید با کلام وحی بهترین ابزار راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی و پروژه جنگ نرم دشمن است.

ساداتی اظهار داشت: یکی از راه های نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در شهرستان ها برگزاری اینگونه جشنواره ها است و وظیفه شرعی و قانونی همه ماست که در جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن این جشنواره تلاش کنیم و از همه امکانات شهرستان برای رسیدن به این هدف استفاده کنیم.