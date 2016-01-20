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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۲۸

علی کریمی:

پرسپولیس یکی از مدعیان جدی قهرمانی است/ بازیکنان نباید مغرور شوند

پرسپولیس یکی از مدعیان جدی قهرمانی است/ بازیکنان نباید مغرور شوند

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس گفت: روند این تیم از ابتدای فصل تاکنون رو به جلو بوده و اگر در نیم فصل دوم بازیکنان مغرور نشوند یکی از مدعیان قهرمانی خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که در حاشیه مراسم تشییع پیکر رضا احدی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب در مورد خصوصیات اخلاقی این پیشکسوت استقلال گفت: از این اتفاق ناراحتم و متاسفم که یک پیشکسوت دیگر از بین ما رفت.

وی افزود: من با رضا احدی همبازی نبودم اما از دیگران شنبده ام که او یکی از فنی ترین بازیکنان فوتبال بوده است. ضمن اینکه در مربیگری هم کارنامه خوبی داشته و بازیکنان زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است.

علی کریمی خاطرنشان کرد: امیدوارم کانونی تشکیل شود تا همه پیشکسوتان کنار هم جمع شوند و از مشکلات هم با خبر باشند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در مورد عملکرد این تیم در لیگ پانزدهم نیز گفت: روندی که پرسپولیس از ابتدای فصل داشته رو به جلو و امیدوار کننده بوده است. امیدوارم بازیکنان این تیم مغرور و احساسی نشوند و در نیم فصل دوم هم با همین روند پیش بروند.

وی افزود: برانکو یکی از بهترین مربیانی است که در حال حاضر در فوتبال ایران حضور دارد. امیدوارم بازیکنان پرسپولیس قدر خودشان را بدانند و در نیم فصل دوم هم با جدیت بیشتری کار کنند. اگر احساسی و مغرور نشوند قطعا پرسپولیس یکی از مدعیان اصلی قهرمانی خواهد بود.

کد مطلب 3029433

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