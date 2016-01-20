بزرگداشت فرهاد مهراد در شهر کتاب فرشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت فرهاد مهراد خواننده فقید موسیقی سه شنبه ۲۹ دی ماه ماه همزمان با سالروز تولد این هنرمند در فروشگاه شهر کتاب «فرشته» برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که با حضور پوران گلفام همسر زنده یاد فرهاد و چهره های دیگری چون استاد الهی قمشه ای تدارک دیده شده بود نوشته ای از سوی بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان تئاتر توسط شکوفه شهیدی خوانده شد.

غریب پور در این نوشته آورده بود: «فرهاد را گذر زمان داوری کرد و ثابت کرد که مدعیان با خواننده ای در افتادند که امتیازهای ویژه ای دارد. زنگ صدایش، صدای رسا اما زخم خورده اش و بالاتر از آن، دل ریش ریش و غصه بی پایانش تقلیدناپذیر بود و هست. و زمان یک بار دیگر ثابت کرد که بی خود و بی جهت غربالگری نمی کند، و بی ترس و واهمه بسیاری را از صافی خود می گذراند. تردیدی نیست که در پدید آمدن فرهاد آهنگساز و ترانه سرا نقش بسیار تعیین کننده ای داشتند اما این نقش بی وجود امتیازات فرهاد بی اثر می ماند. فرهاد تجسم واقعی این شعر حضرت سعدی است: تو عاشقان مسلم ندیده ای سعدی، که تیغ بر سر و سر بنده وار در پیشند.»

پخش فیلم مستندی از فرهاد مهراد و اجرای یک قطعه موسیقایی به آهنگسازی ماکان اشگواری از بخش های دیگر این مراسم بودند.