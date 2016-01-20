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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

به همت خانه فرهنگ ايثار؛

مجمع نكوداشت ايثار تأسيس شد

مجمع نكوداشت ايثار تأسيس شد

روزگذشته و همزمان با سالروز با سعادت امام حسن عسكری(ع)، با حضور جمعی از خيرين و مسؤلان موسسات خيريه و ديگر فعالان حوزه ايثار و فداكاری، مجمع نكوداشت ايثار تأسيس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت این مجمع با هدف فعالیت جمعی و گسترده فرهنگی، ادبی و هنری در حوزة بازشناسی، بازدرک و توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در گسترة ملی و فراملی تأسیس و شروع به فعالیت کرد.

در نخستین مجمع، اعضای حاضر ضمن تأیید و تأکید بر کلیات طرح پیشنهادی خانه فرهنگ ایثار مبنی‌بر «فکر و اجرای مشترک برنامه‌های فرهنگی» از تمامی اهالی ایثار و فداکاری برای حضور و مشارکت در برنامه‌های مجمع دعوت به عمل آورند؛ زیرا در صورت فعال شدن ظرفیت‌های این مجمع، شاهد انقللاب فرهنگی بزرگی در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در لایه‌های مختلف اجماع خواهیم بود.

بنا بر این گزارش؛ آقایان محمدرضا حبیبی و دکتر علی‌اصغر تیموری مقدم به ترتیب به‌عنوان رؤسای سنی مجمع انتخاب شدند و خانه فرهنگ ایثار به عنوان دبیرخانه این مجمع به مسؤلیت مهندس محمدحسین شریفی، شروع به کار کرد.

دومین جلسه مجمع در نیمه بهمن ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3029443

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