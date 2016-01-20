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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۰۰

ماهان رحمانی:

از روز اول هدفمان قهرمانی در آسیا و راهیابی به المپیک بود

از روز اول هدفمان قهرمانی در آسیا و راهیابی به المپیک بود

بازیکن تیم امید ایران با بیان اینکه از روز اول هدف ملی‌پوشان قهرمانی در آسیا و راهیابی به المپیک بوده است، گفت: امیدوارم که با دعای خیر مردم و حمایت و همدلی بتوانیم به این هدف بزرگ برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ماهان رحمانی، در خصوص آخرین شرایط تیم امید ایران پیش از دیدار برابر ژاپن با بیان مطلب فوق اظهار کرد: خوشبختانه بعد از برد مقابل چین و صعود به مرحله دوم مسابقات شرایط خوبی داریم و آماده بازی با ژاپن خواهیم شد. قطعا در زمان باقیمانده تمام تلاش‌مان را انجام خواهیم داد تا با آمادگی کامل به مصاف ژاپن برویم.

وی در رابطه با دیدار بروز جمعه تیم امید ایران برابر ژاپن افزود: به نظر من بازی جمعه برای هر دو تیم سخت و دشوار خواهد بود. ایران و ژاپن جزو قدرت‌های فوتبال آسیا هستند و قطعا هیچ کدام نمی‌خواهند بازنده این بازی باشند. کادرفنی تیم برنامه ویژه ای برای این بازی خواهد داشت و با تلاش همه بازیکنان برای شکست دادن ژاپن و رسیدن به جمع چهار تیم پایانی به زمین خواهیم رفت.

بازیکن تیم امید ایران در پایان خاطرنشان کرد: تیم ما از روز اول با هدف قهرمانی در مسابقات شرکت کرد و امیدوارم که با دعای خیر مردم و حمایت و همدلی بتوانیم به این هدف بزرگ برسیم و جام قهرمانی و جواز حضور در المپیک را به ایران بیاوریم.

 

کد مطلب 3029450

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