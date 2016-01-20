به گزارش خبرنگار مهر، برنامه شب‌گردی تهران از منطقه ۱۷ برگزار شد. در این برنامه علی رضایی قائم مقام شهردار منطقه با توضیحاتی درباره منطقه ۱۷ «ترین»های این منطقه را معرفی کرد.

قائم مقام شهردار منطقه ۱۷ گفت: این منطقه بیش از ۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده که به همین دلیل به عنوان دارالشهدای مناطق تهران معروف است و به لحاظ تعداد شهید، منطقه‌ای است که بیش از سایر مناطق تهران شهید داده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر این منطقه متراکم‌ترین و پرجمعیت‌ترین منطقه تهران است و سرانه جمعیت آن ۴ برابر میانگین متوسط جمعیت تهران است.

رضایی ادامه داد: از سوی دیگر منطقه با ۸۶۰ هکتار وسعت و ۳ ناحیه کوچکترین منطقه تهران است.

منطقه‌ای که آن را به دو بازارش می‌شناسند

شهردار منطقه ۱۷ درباره جمعیت این منطقه نیز گفت: با توجه به دو بازار مهم امامزاده حسن که بورس پوشاک، کیف و کفش است و بازار مبل و محصولات چوبی(یافت‌آباد)، جمعیت شناور منطقه ۵۰۰ هزار نفر است و بسیاری از مردم این منطقه را به دو بازار بزرگش می‌شناسند.

وی با اشاره به بقعه امامزاده حسن از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) گفت: وجود امامزاده حسن منطقه ۱۷ را به قطب مذهبی منطقه تبدیل کرده به طوری که ما بیشترین مسجد را در این منطقه داریم. در منطقه ۱۷، ۱۶۴ مسجد و ۸۰۰ هیات مذهبی وجود دارد که بیشترین مسجد را در مناطق ۲۲ گانه تهران داراست.

رضایی با بیان اینکه منطقه ۱۷ در یک دهه اخیر رشد بسیار چشمگیری داشته، گفت: متاسفانه منطقه ۱۷ به لحاظ عمرانی شرایط مناسبی نداشت، اما در دهه اخیر بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در موضوعات عمرانی به آن کمک شده به طوری که سرانه فضای سبز آن از ۲.۵ متر به ۵ متر رسیده است.

قائم مقام شهردار منطقه ۱۷ با اشاره به سرانه‌ ورزشی نیز گفت: در این زمینه نیز اقدامات قابل تقدیری صورت گرفته به طوری که هم‌اکنون چند طرح ورزشی را در دست ساخت داریم. در حال حاضر سرانه ورزشی منطقه ۱۸ صدم متر مربع است.

۳۰ درصد بافت منطقه فرسوده است

وی در ادامه «ترین» ‌های منطقه به بافت فرسوده منطقه اشاره کرد و گفت: ۳۰ درصد منطقه بافت فرسوده دارد که با بسته‌های تشویقی برای مردم ۱۵ درصد آن نوسازی شده، ضمن اینکه ما بافت پایدار در منطقه نداریم.

رضایی اضافه کرد: بافت‌های ما یا فرسوده است یا ناپایدار، لذا تاکید داریم نسبت به نوسازی بسته‌های تشویقی بیشتری در نظر گرفته شود.

جزیره‌ای که میان دو خط راه‌آهن ایجاد شده بود

قائم مقام شهردار منطقه ۱۷ در ادامه مسیر شب‌گردی به دو خط ریلی تهران- تبریز و تهران-خرمشهر اشاره کرد و گفت: سالهاست در این محدوده جزیره ایجاد شده بود که تبدیل شده بود به مکانی برای بزهکاری،

در ادامه مهندس اصغر آریان‌پور دیگر معاون شهردار در توضیح این قضیه گفت: متاسفانه ما در حدفاصل این دو خط که به آن جزیره می‌گفتند، شاهد انواع آسیب‌های اجتماعی بودیم، اما در سالهای اخیر و با عنایت شهردار تهران خط راه‌آهن تهران-تبریز به زیر زمین کشیده شده و روی آن صاف و هموار شد؛ این موضوع عاملی شد برای کاهش آسیب‌های اجتماعی.

۴ میلیارد تومان هزینه عمرانی امامزاده حسن

گروه شب‌گردی منطقه ۱۷ در ادامه مسیر خود به امامزاده حسن رسید. قائم مقام شهردار منطقه درباره این امامزاده گفت: بیش از سه سال است که کارهای عمومی درباره عملیات عمرانی این امامزاده انجام گرفته و ۴ میلیارد تومان هزینه فعالیت های عمرانی شده است.

وی با اشاره به برخی از این اقدامات گفت: صحن امامزاده، کفپوش و ایجاد ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی از جمله اقداماتی است که در این زمینه صورت گرفته است.

بازدید از موزه مبلمان و دکوراسیون

بازدید از موزه مبل و دکوراسیون مقصد بعدی خبرنگاران و مسئولان شهرداری منطقه ۱۷ بود.

خانم رتبه‌ای مدیر موزه با اشاره به اینکه ۴ سال است موزه مبلمان به بهره‌برداری رسیده، گفت: این موزه در ۴ سال متوالی از سوی یونسکو به عنوان موزه برتر ایران معرفی شده است.

وی توضیح داد: در این موزه‌ می‌توان تاریخ مبل ایران را از دوران باستان تاکنون مشاهده کرد. ضمن اینکه تفاهم‌نامه‌ای با دستگاه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و سازمان میراث فرهنگی منعقد کرده‌ایم تا بتوانند از تسهیلات این موزه برخوردار شوند.

رتبه‌ای در ادامه با اشاره به اینکه ۲۰۰ اثر در این موزه نگهداری می‌شود، گفت: آثار شاخص ما صندلی‌های مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد، صندلی اتابک اعظم و صندلی امام راحل است که از جماران به اینجا منتقل شده است.

۱۰ هکتار زمین برای جبران کمبود سرانه‌های منطقه

قائم مقام شهردار منطقه ۱۷ در ادامه مسیر با حضور در سطح مسطح شده راه‌آهن تهران-تبریز گفت: وسعت این منطقه ۱۰ هکتار است یعنی ۴ کیلومتر در ۳۰ متر که ما این مسیر را به زیر زمین منتقل کرده‌ایم و اکنون می‌توانیم از این فضای ۱۰ هکتاری کمبود سرانه‌هایمان را جبران کنیم.

رضایی اضافه کرد: ۵۰ سال است این خط با عبور از روی زمین مشکلاتی را برای مردم منطقه ایجاد کرده بود که در نهایت با کمک شهردار تهران به زیر زمین منتقل شد و ما فضای خالی ۱۰ هکتاری داریم که به زودی قرار است به سرانه‌های موردنیاز منطقه تبدیل شود.

وی تاکید کرد: طرح‌های مدنظر در حال آماده‌سازی است و به زودی اجرایی خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: همچنین ما در این محدوده پل امین‌الملک را داشتیم که فضای مرده شهری زیادی ایجاد کرده بود که زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شد. این پل جمع‌آوری شده و به جای آن میدان زکات را ایجاد کردیم.

ایجاد ۱۲۰۰ پارکینگ زیرزمینی

قائم مقام شهردار منطقه ۱۷ در ادامه به ایجاد پارکینگ زیرزمینی با ظرفیت ۱۲۰۰ خودرو اشاره کرد و گفت: ما همچنین در این فضا توانستیم پارکینگی زیرزمینی برای ۱۲۰۰ خودرو آماده کنیم که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وی توضیح داد: این پارکینگ روی ریل راه‌آهن زیرزمینی تهران-تبریز تعبیه شده است.

رضایی همچنین به ایجاد پارکینگ طبقاتی برای پوشش ترافیک بازار امامزاده حسن و یافت‌آباد اشاره کرد و گفت: این پارکینگ نیز به زودی افتتاح می‌شود.

۲۰۰ تابلوی هدایت مسیر

رضایی در ادامه با اشاره به ورود شورای شهر به نصب تابلوهای هدایت مسیر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ما ۲۰۰ تابلوی هدایت مسیر در سطح منطقه نصب کرده‌ایم که به زودی به طور کامل همه مسیرهای مدنظر تکمیل خواهد شد.

وی افزود: همچنین به لحاظ ایستگاه اتوبوس، منطقه ۱۷ رتبه اول را در نگهداشت این سرپناه‌ها دارد.

بوستان‌های الهام گرفته از قرآن و عترت

گروه شب‌گردی منطقه ۱۷ در ادامه مسیر خود به بوستان بهاران به مساحت ۶۵ هزار و ۸۲ متر مربع رسید.

قائم مقام شهردار منطقه ۱۷ درباره این بوستان گفت: مجموعه بوستان بهاران قطب تفریحی، ورزشی، فرهنگی و اقتصادی منطقه است.

رضایی ادامه داد: روزگاری اینجا فضای متروکه‌ای بود که در دهه گذشته به شکل فعلی تغییر وضعیت داده است.

وی افزود: بوستان بهاران بزرگترین پارک منطقه است. سینمایی دارد با ظرفیت ۶۰۰ نفر، فروشگاه شهروند و ورزشگاه بزرگی نیز دارد. همچنین فضایی در این بوستان برای تعزیه‌خوانی طراحی و اجرا شده است.

رضایی گفت: ما در این بوستان، دو بوستان عترت و قرآن را که الهام گرفته از موضوعات قرآنی و هفت شهر عشق است طراحی و اجرا کردیم.

نگهداری از ۳۰ کودک یتیم در بهشت امام رضا(ع)

بازدید از مجموعه بهشت امام رضا(ع) آخرین مقصد شب‌گردی خبرنگاران بود.

اصلانی مدیر این مجموعه گفت: مجموعه خیریه بهشت امام رضا(ع) محل نگهداری کودکان ایتام است و در ۴ نقطه تهران ۱۴۶ کودک یتیم و بی‌سرپرست از سنین یک و نیم سال تا ۲۱ سال تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: این ۴ مرکز در مناطق ۲، ۵، ۱۷ و ۱۸ قرار دارد و ۳۰ کودک در حال حاضر در مرکز منطقه ۱۷ نگهداری می‌شوند.

وی گفت: این کودکان در مدارس عادی ثبت‌نام شده‌اند و رمضان هر سال شهردار تهران میهمان یکی از این مجموعه‌هاست.