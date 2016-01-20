نمایشگاه عکس حیات جانوری و طبیعت کردستان در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس طبیعت و حیات جانوری کردستان به مناسبت هوای پاک از عصرروزسه شنبه ۲۹ دی ماه درنگارخانه ارشاد اسلامی سنندج برپا شده و تا ۳ بهمن ماه امسال پذیرای بازدید علاقمندان است.

۶۰ تابلو در قالب ۲۰۰ فرم عکس توسط عکاس و مستندساز کردستانی محمدرضا باغبانی در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه پنجمین نمایشگاه انفرادی این عکاس سنندجی است که برپایی ۱۲ نمایشگاه گروهی را هم در استان‌های مختلف کشور و حتی خارج از کشور در کارنامه فعالیت‌های خود دارد.

این عکاس سنندجی بیشترین عکس های این نمایشگاه را اختصاص به دریاچه و پناهگاه حیات وحش زریبار داده، و وضعیت گذشته و اکنون این دریاچه را بخوبی به تصویر کشیده شده است.

محمدرضاباغبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۱۵ سال است که به کار عکاسی در زریبار مشغولم و عکس‌ها و تصاویری از تخریب های زیست محیطی که توسط عامل انسانی ایجاد شده را در طول این سال‌ها گرفتم و در این نمایشگاه در معرض دید مردم قرار دادم.

وی در ارتباط با چگونگی خلق این عکس‌ها اظهارداشت: در حین ساخت مجموعه هفت قسمتی مستند حیات جانوری استان کردستان که استارت آن در سال ۸۸ زده شد و در سال ۹۲ هم به پایان رسید اقدام به عکاسی از طبیعت و حیات جانوری این منطقه هم کردم.

وی که کارگردانی مستند حیات جانوری استان را هم برعهده داشت، بیان کرد: ساخت این مجموعه در طبیعت و مناطق حفاظت شده استان هم چون بدر وپریشان، قمچقای و زریبار و غیره انجام شد.

باغبانی به دلیل اختصاص ۲۵ درصد عکس‌های خود در این نمایشگاه به زریبار اشاره کرد و گفت: به عنوان فعال زیست محیطی همواره یکی از دغدغه‌هایم حفظ و نگهداری زریبار بوده و هست.

وی با اشاره به اینکه سال ۸۱ با تجهیزات و امکانات خود ازنمای زیرین دریاچه تصویربرداری کرده است، ادامه داد:تاکنون مستندهایی با عنوان «عبور از خط زرد» که درخصوص زندگی مارهای زریبار که در معرض انقراض قرار گرفتند و هم چنین مستند «زریبار زیرآوار» را تهیه کردم تا بدین وسیله تلنگری به جامعه زده و اینگونه همگان را به حفظ این سرمایه ارزشمند ترغیب کرده باشم.

وی افزود: از آنجا که در استان باغ وحش وجود ندارد چنین نمایشگاه هایی می تواند مردم را با گونه‌های جانوری موجود در استان بیشتر آشنا کند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه سعی کردم تا حدودی پتانسیل های استان در زمینه طبیعت وحیات جانوری را با نمایش عکس هایی از طبیعت بکر و زیبای منطقه و گونه های مختلف پرندگان، پستانداران، خزندگان و حشرات به عموم مردم نشان دهم.

این عکاس سنندجی عکس‌های این نمایشگاه را که گوشه ای است از طبیعت و حیات جانوری استان کردستان به روح استاد پیشکسوت و ایرانگرد همیشه ماندگار زنده یاد محمد علی اینانلو تقدیم کرده است.