به گزارش گروه تلويزيون خبرگزاري "مهر"، از آن روزگاري كه قصه فقط براي شب‌هاي يلدا و دور كرسي مادربزرگ بود گذشته و به امروز رسيده‌ايم كه ديگر بچه‌ها با قصه شنگول و منگول و بز زنگوله پا راضي نمي شوند. ديو هفت سر تبديل شده به نينجا و خبري از شخصيت‌هاي محبوب قصه‌هاي ايراني نيست. صحبت از افسون و جادو نيست، بلكه نقبي است به خاطرات كودكي؛ خاطراتي كه چون سفري پرپيچ و خم هميشه همراه ماست و دنيايي كه با رنگ‌هاي شاد رنگ آميزي شده و در فصل‌ها جز رنگ سادگي نمي‌توان رنگ ديگري پيدا كرد.



اما حالا زير اين سقف كبود، در گوشه‌اي از اين شهر شلوغ، دو عروسك به نام‌هاي امين و مينا به همراه پدر (رضا ايرانمنش) و مادر (الهام پاوه نژاد) زندگي مي كنند. آنها در ايام نوروز تصميم مي گيرند به اصفهان بروند تا ديداري با فاميل پدري خود تازه كنند.

مجموعه "سفرنامه امين و مينا" در 15 قسمت 30 دقيقه اي به تهيه كنندگي سيدافضل ميرلوحي و كارگرداني كريم سربخش روايت زندگي اين دو عروسك است. اين مجموعه براي پخش در ايام نوروز از شبكه قرآن سيما تهيه مي‌شود. در واقع امين و مينا اولين عروسك‌هايي هستند كه مضامين و پند و اندرزهاي قرآني را چاشني زندگي عادي خود كرده و به صورت واقعي با دنياي اطراف ارتباط برقرار مي‌كنند.

ساعت 30/11 دقيقه صبح يكي از روزهاي اسفند سر لوكيشن مجموعه تلويزيوني "سفرنامه امين و مينا" حاضر مي‌شوم. خانه امين و مينا در انتهاي يكي از كوچه‌هاي بن بست خيابان شريعتي قرار دارد. در باز است. بنابراين بدون اجازه وارد مي‌شوم. ساختماني دو طبقه و قديمي در وسط حيات خودنمايي مي كند. حيات با درخت و گل مزين شده و كف آن با سنگ‌هاي ريز پوشيده. صداهايي به گوشم مي‌رسد. آرام خودم را به صداها نزديك مي‌كنم. چند نفر در انتهاي حياط ايستاده اند. از آنها سراغ امين و مينا را مي‌گيرم. اشاره مي‌كنند كه داخل خانه شوم. من هم وارد مي شوم. وسايل خانه به گونه اي چيده شده كه فضاي سنتي را براي هر بيننده اي تداعي مي كند. امين و مينا روي صندلي نشسته اند و مادربزرگشان نيز در گوشه اي از اتاق در كنار سماور و قوري قديمي خود نشسته و مشغول صحبت با آن دو است.



كات!



با گفتن اين كلمه از سوي كارگردان ضبط قطع مي شود و من فرصت پيدا مي كنم با كارگردان، پرستو گلستاني و رضا توكلي، بازيگران اين مجموعه، گفتگو كنم. كريم سربخش درباره اين مجموعه به خبرنگار "مهر" مي‌گويد: "مجموعه تلويزيوني "سفرنامه امين و مينا" چهارمين سري از توليدات اين مجموعه است كه در هر سري با استقبال مخاطبان رو به رو شده است. ما در هر يك از اين مجموعه ها سعي كرده ايم فضا و قصه اي متفاوت از قبل را به تصوير بكشيم. بنابراين در سري چهارم اين مجموعه براي تنوع فضا از لوكيشن هاي متعدد شهر اصفهان چون چهلستون، پل خواجو، سي و سه پل، ميدان نقش جهان، مسجد امام و چهارباغ استفاده كرده ايم. همچنين در سري جديد پنج شخصيت جديد ديگر افزوده ايم. در اين فضاي جديد پيام ها از طريق مادربزرگ چاشني قصه مي شود."



وي در ادامه با اشاره اينكه داستان هاي اين مجموعه برگرفته از مضامين قرآن است مي‌افزايد: "در مجموعه "سفرنامه امين و مينا" مفاهيم تربيتي به روز مطرح مي شود تا بچه ها ارتباط صميمانه اي برقرار كنند. علاوه بر آن از مباحث روانشناسي و مذهبي هم بهره برده ايم ." سربخش در پايان اشاره مي‌كند: "مدير جديد شبكه قرآن سيما ديدگاههاي خوبي دارد و من اميدوارم توجه زيادي به مخاطبان كودك و نوجوان شود و كارهاي مناسبي برايشان ساخته شود."

پرستو گلستاني، بازيگر سينما، تئاتر و تلويزيون كه سالي پركار را پشت سر گذاشته، اين روزها با مجموعه "سفرنامه امين و مينا" همراه شده است. او درباره كارهاي اخيرش به "مهر" مي‌گويد: "در زمينه كارهاي صحنه اي در نمايش "دشمن مردم" به كارگرداني اكبر زنجانپور و نمايش "ركاب" به نويسندگي و كارگرداني عزت الله مهرآوران حضور داشتم. همچنين سريال هاي "اكسيژن"، "فيلبانان" و "غريبانه" از جمله كارهاي اخيرم بوده است."



وي در حال حاضر در مجموعه "سفرنامه امين و مينا" حضور دارد. او با اين توضيح كه كارهاي متنوعي براي كودكان انجام داده و اصولا كار براي اين سنين را دوست دارد مي‌افزايد: "البته اين مسئله دليل نمي شود كه صرفا كار براي كودكان انجام دهم و نمي خواهم از كارهاي خوب در سنين بزرگسال چشم بپوشم. استقبال زياد مخاطبان از مجموعه‌هاي امين و مينا باعث شد كه من بازي در سري جديد اين مجموعه را قبول كنم. خصوصا اينكه اين مجموعه در راستاي تعليم و تربيت كودكان است."



رضا توكلي، از بازيگران سينما و تلويزيون كه پس از مجموعه هاي "او يك فرشته بود" و "روزهاي اعتراض" در مجموعه "سفرنامه امين و مينا" بازي مي كند، مي‌گويد: "اين مجموعه اولين تجربه عروسكي من است كه در ايام نوروز از شبكه قرآن سيما پخش مي شود." وي ضمن اشاره به اينكه مجموعه ويژگي هاي خاصي دارد مي‌افزايد: "مجموعه "سفرنامه امين و مينا" مجموعه‌اي است كه داستان آن حول محور دو عروسك به نام هاي امين و مينا مي‌چرخد و با مضامين معارفي همراه است. من در اين مجموعه نقش عموي آنها را بازي مي كنم."



توكلي ادامه مي‌دهد: "پس از مطالعه فيلمنامه خصوصيات و قابليتي در آن ديدم كه جذبم كرد. فكر مي كنم اين اولين كار كودكي است كه به طور غيرمستقيم مخاطب خود را با موضوعات اخلاقي آشنا مي كند. بر اساس رسالتي كه در عرصه بازيگري بر دوشم هست، هر كاري كه مربوط به قرآن باشد با دل و جان انجام مي دهم. اميدوارم بتوانيم با يك كار درخور توجه تعطيلات نوروزي را براي مخاطبان اين مجموعه شيرين تر كنيم."



بعد از گفتگو با رضا توكلي و در حالي كه گروه مشغول ادامه كار هستند، لوكيشن مجموعه "سفرنامه امين و مينا" را ترك مي‌كنم.