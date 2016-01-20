معرفی داوران بخش مسابقه بین الملل/ وزیر ارشاد به جشنواره پیام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه آغاز سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، پیامی را صادر کرد.

متن پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این شرح است:

«به گواه تاریخ، هنر نمایش در گونه‌های متفاوت از آیین‌ها و سنت‌های نمایشی ایرانی تا صورت‌های نوین تئاتری، نقش به سزایی در هویت فرهنگی جامعه ما داشته است. تئاتر همواره تصویری از باورها و اندیشه‌های انسان‌ساز و تعالی‌بخش را در هیات هنری شریف بازتاب داده است.

نهاد تئاتر را می‌توان سامان‌بخش وجدان جمعی، ‌امکانی آگاهی‌بخش و یکی از کوشش‌های اساسی نخبگان در شکل دادن ساختار مطلوب اجتماعی به شمار آورد. این نهاد موثر شامل ارکانی است که گاهی کاستی یا توانایی آن، شاکله اجتماعی و فرهنگی جامعه را متاثر خواهد کرد. در این میان،‌ نظام‌های چهارگانه تولید، توزیع، حمایت و مصرف آثار نمایشی ستون‌های اساسی این نهاد را شکل داده‌اند و توانایی‌های هر کدام خصلت‌ها و هویت این هنر را تعیین می‌کنند.

در ایران عزیز ما، و در تاریخ تکوین و استقرار این هنر، فراز و نشیب‌هایی در عملکرد هر یک از این ارکان وجود داشته و جشنواره‌های تئاتر بیش از هر امکان دیگری این ضعف و قوت‌ها را نمایان کرده است.

جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان بزرگترین رویداد تئاتری ایران، هرساله نمایی از این ویژگی‌ها را آشکار ساخته و از کیفیت عملکرد این ارکان متاثر بوده است و گاه به ناگزیر بار نقایص موجود را به دوش کشیده است.

سی و چهارمین دوره این جشنواره می‌کوشد با تغییراتی آرام، دیدگاه «تولید محور» تئاتر را جایگزین عادت «جشنواره محوری» موجود کند. با این امید که کاستی‌های نظام تولید، توزیع و حمایت از آثار نمایشی در بیرون جشنواره سامان مناسبی بیابد و جشنواره تئاتر فجر تنها نمایانگر کیفیت آثار به اجرا درآمده در یک سال تئاتری باشد.

«نسل نو»،‌ «مرور تئاتر ایران»، «تولیدات تازه»، «تئاتر ملل»، «تئاتر خیابانی»، «مسابقه نمایشنامه‌نویسی»، «مسابقه و نمایشگاه عکس» و «مسابقه و نمایشگاه پوستر» هر کدام با هدفی مشخص و برای طیفی از علاقه‌مندان به هنر تئاتر در نظر گرفته شده‌اند و میزبان پدیدآورندگان سخت‌کوش و خوش‌ذوق هنرهای نمایشی و رشته‌های وابسته به آن هستند.

برگزاری جشنواره سی و چهارم علاوه بر تهران، در شش استان آذربایجان شرقی، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، فارس و یزد، نشان از تلاش‌ جشنواره برای تمرکززدایی و توجه به قطب‌های تئاتر استانی دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری اهتمام اصلی خود را معطوف به حل مشکلات حوزه تئاتر و پدیدآورندگان آن نمود و از این پس نیز این مسیر را تا کاهش یا رفع موانع و مشکلات پیش رو ادامه خواهد داد.

امیدوارم در سالی که به عنوان سال هم‌دلی و هم‌زبانی نام گرفته است، با همکاری و هم‌دلی هنرمندان و تمامی دست‌اندرکاران ساحت هنرهای نمایشی در کشور، ارکان تولید این هنر گرانقدر به جایگاه شایسته و در خور نام ایران هنرپرور ارتقا یابد. اینجانب ضمن تبریک این رویداد خجسته، برای تمامی هنرمندان حوزه هنرهای نمایشی آروزی بهروزی، شادکامی و موفقیت بیشتر دارم.»

معرفی داروان بخش مسابقه بین الملل

اسامی گروه داوری بخش مسابقه بین الملل سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر اعلام شد.

دو هنرمند ایرانی به همراه سه هنرمند غیر ایرانی ارزیابی و داوری نمایش های شرکت کننده در بخش مسابقه بین الملل سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را انجام می دهند.

با دعوت سعید اسدی دبیر جشنواره سی و چهارم، مسعود دلخواه، فریندخت زاهدی، جرزی لمون آبه، الگ لووسکی و اشتفان اشمیدکه ارزیابی و داوری نمایش های شرکت کننده در بخش مسابقه تئاتر بین الملل سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را عهده دار خواهند بود.

پیش از این قرار بود تا ریچارد چکنر نیز به عنوان یکی از اعضای گروه داوری جشنواره تئاتر فجر در جمع داوران حضور داشته باشد که به دلایل مشکلات شخصی و با وجود انجام هماهنگی با وی در چندین ماه پیش، چکنر امکان حضور در جشنواره را پیدا نکرد و به درخواست او قرار است تا وی از طریق ویدئو کنفرانس در روز چهارشنبه هفته آینده با هنرمندان و اصحاب رسانه سخن بگوید.