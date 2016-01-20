  1. جامعه
  2. محیط زیست
۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران:

حفاظت بین‌المللی از تالاب بین مرزی خلیج گواتر کلید خورد

حفاظت بین‌المللی از تالاب بین مرزی خلیج گواتر کلید خورد

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران از تهیه طرح مشترک بین ایران، پاکستان و اتحادیه جهانی حفاظت برای حفاظت از اکوسیستم بین مرزی خلیج گواتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سلیمانی روزبهانی ضمن تاکید بر توجه ویژه به تالاب‌های مرزی و همکاری مشترک با کشورهای همسایه برای حفاظت پایدار از آن‌ها گفت: پیش‌نویس طرح حفاظت پایدار و مشترک از تالاب بین مرزی خلیج گواتر نهایی شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه و جلسات مشترک در کشور پاکستان با حضور ذی‌نفعان محلی تالاب در پاکستان و نمایندگان اتحادیه جهانی حفاظت و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در پاکستان افزود: پس از تایید نهایی شدن طرح از سوی دولت‌های ایران و پاکستان این طرح وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

به گفته سلیمانی اجزای اصلی این طرح شامل تهیه و اجرای برنامه جامع مشترک برای اکوسیستم تالابی خلیج گواتر، بهبود وضعیت زیستگاه و حمایت از گونه‌های در معرض خطر با مشارکت جوامع محلی، بهبود معیشت جوامع محلی در ارتباط با مدیریت صیادی در منطقه و انطباق‌پذیری جوامع محلی و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای با تغییرات اقلیم است.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه آغاز همکاری‌های مشترک با سایر کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حفاظت و مدیریت تالاب‌های بین مرزی کشورمان باشد.

کد مطلب 3029487
مسعود بربر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها