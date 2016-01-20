به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سلیمانی روزبهانی ضمن تاکید بر توجه ویژه به تالاب‌های مرزی و همکاری مشترک با کشورهای همسایه برای حفاظت پایدار از آن‌ها گفت: پیش‌نویس طرح حفاظت پایدار و مشترک از تالاب بین مرزی خلیج گواتر نهایی شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه و جلسات مشترک در کشور پاکستان با حضور ذی‌نفعان محلی تالاب در پاکستان و نمایندگان اتحادیه جهانی حفاظت و طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در پاکستان افزود: پس از تایید نهایی شدن طرح از سوی دولت‌های ایران و پاکستان این طرح وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

به گفته سلیمانی اجزای اصلی این طرح شامل تهیه و اجرای برنامه جامع مشترک برای اکوسیستم تالابی خلیج گواتر، بهبود وضعیت زیستگاه و حمایت از گونه‌های در معرض خطر با مشارکت جوامع محلی، بهبود معیشت جوامع محلی در ارتباط با مدیریت صیادی در منطقه و انطباق‌پذیری جوامع محلی و سایر فعالیت‌های توسعه‌ای با تغییرات اقلیم است.

وی ابراز امیدواری کرد که این پروژه آغاز همکاری‌های مشترک با سایر کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای حفاظت و مدیریت تالاب‌های بین مرزی کشورمان باشد.