تولید فکر و ایده مهمترین رسالت بانوان فرهیخته در کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام آزادایخواه پیش از ظهر امروز در مراسم انتخابات بانوان فرهیخته کردستان که در تبلیغات اسلامی استان برگزار شد، گفت: تلاش در عرصه فرهنگ دینی بانوان مستلزم مشارکت فعال گروه‌ها و آحاد تاثیرگذار اجتماعی است تا حلقه انتقال برنامه‌های کلان به سطوح خرد اجتماعی را فراهم آورند.

وی عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بر مبنای منویات مقام معظم رهبری، طبق وظایف ذاتی خود و طبق قوانین فرادستگاهی، برای شرکت فعال زنان در عرصه فرهنگ دینی ساز و برنامه‌هایی را طراحی و به مرحله اجرا در آورده است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۲ نفر بانوی فرهیخته در استان، اظهارداشت: امیدواریم جمعیت بانوان فرهیخته استان بتوانند به نمایندگی از زنان کردستان تدبیر و تصمیم‌سازی انجام دهند و در بحث‌‌‌هایی همچون اختلافات خانوادگی، طلاق وغیره راهبردهایی را مد نظر و شاخص‌هایی را تعیین کنند تا به مرحله اجرایی برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: جمعیت بانوان فرهیخته استان همچنین می‌تواند فرصت مناسب وبستری مهیا برای اینکه زنان جامعه ما بتوانند دغدغه‌ها و محدودیت‌های زنان و خانواده را بازمهندسی کنند، باشد و با تبادلات فکری و فرهنگی بانوان فرهیخته استان بحث‌های مهم روز بررسی شود.



حجت الاسلام آزادیخواه بیان کرد: بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی افرادی هستند که نسبت به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و دینی منطقه خود، آگاهی و حساسیت دارند و با انعکاس این اندیشمندی در عمل و آثار خود، جریانی در مسیر بهبود موقعیت فرهنگی کشور ایجاد می‌ کند.



مسئول امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان نیز در این مراسم احیا و بازتولید نگرش ارزشی اسلام و ارائه الگو از هویت زن مسلمان را ازاهداف این انتخابات دانست و بیان کرد: شناسایی، رصد و اولویت‌دهی به آسیب‌ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان، زمینه‌سازی برای هدایت واثربخشی بانوان فرهیخته و فعال بومی عرصه فرهنگ دینی استان‌ها، تدبیرسیمای حضور اجتماعی زنان (حجاب و عفاف) کادرسازی و توانمندسازی اثر بخش بانوان در سطح کشور به منظور سوق دادن آنها به سمت الگودهی و الگوسازی برمبنای آموزه‌های اسلامی از دیگر اهداف جمعیت بانوان فرهیخته است.



سعیده لشکری بانوان فرهیخته را بازوی قدرتمند از لحاظ فکری برای سیستم دانست وگفت: این جمعیت فرهیخته نماد و نمود جمعیت زنان کردستان است که بایددغدغه‌های آنها به منصه ظهور برسد.

وی اظهارداشت: امید است با برگزاری انتخابات بانوان فرهیخته استان زمینه برنامه‌ریزی و هم‌اندیشی هرچه بهتر بانوان فرهیخته استان برای ایجاد فکر و اندیشه مهیا شود.

گفتنی است؛ در پایان این همایش؛ بعد از برگزاری انتخابات فاطمه سهرابی به عنوان رئیس، غریبه رحیمی نایب رییس و خانم مهدیا وهابی به عنوان دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان کردستان برگزیده شدند.