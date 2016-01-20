تلاش ناکام آمریکا برای حمله به ایران در سال ۸۶

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در ششمین همایش «غزه؛ نماد مقاومت» که صبح امروز در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد با بیان اینکه امام انقلاب و نهضت اسلامی را با اشاره به آیه ای از قرآن آغاز کردند، اظهار کرد: امام (ره) فرمودند خدا یک نصیحت به امت اسلامی کرده است که در راه خدا چه گروهی و چه انفرادی قیام کنید یعنی قیام در راه خدا یک تکلیف الهی است و نباید محاسبات معمولی را برای این کار انجام داد بلکه باید تکلیف الهی را عمل کرد و در این مسیر تفکر داشت.

وی افزود: با قیام امام (ره) ابتدا رژیم منحوس پهلوی ساقط شده و انقلاب اسلامی به وجود آمد که امروز شاهد عزت و بزرگی اسلام و انقلاب در منطقه و اثرات آن در جهان هستیم.

سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه امروز مقاومت جهان و منطقه را و معادلات استکباری را به هم ریخته است، گفت: مقاومت منطقه را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی دشمنی دشمنان با این راه آغاز شد. سپس یک مقاومت داخلی در ایران و یک مقاومت هشت ساله در دفاع مقدس به وجود آمد. جنگ هشت ساله یک جنگ گسترده با بسیج همه امکانات جهانی علیه ایران و انقلاب اسلامی جهت سرکوب این نهضت و جلوگیری از گسترش آن بود و با این هدف به ملت ایران تحمیل شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: وقتی ملت ایران مقاومت را آغاز کرد و هیچ ضعفی در مقابل دشمنان نشان نداد و در مقابل فشار دشمنان تسلیم نشد شامل نصرت الهی و پیروزی های پی در پی شد؛ چراکه خداوند مکر دشمنان را به خودشان باز می گرداند؛ دشمنان از جنگ هشت ساله تحمیلی نتیجه عکس گرفتند.

وی تاکید کرد: دشمنان انقلاب با هدف جلوگیری از تقویت انقلاب جنگ را آغاز کردند و امام (ره) پس از پایان جنگ فرمودند ما ریشه های نظام اسلامی را محکم کردیم و انقلاب خود را به جهان صادر کردیم. بنابراین جنگ تحمیلی باعث استحکام ریشه های نظام اسلامی شد.

سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: بلافاصله بعد از پایان جنگ موضوع تجاوز به جنوب لبنان و گسترش زیاده‌خواهی های اسرائیل آغاز شد که در راستای توسعه هدف استراتژیک صهیونیست ها یعنی «نیل تا فرات» بود.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: روزی که قطعنامه ۵۹۸ به نتیجه رسید حمله به جنوب لبنان آغاز شد و صدام به این بهانه که می خواست به مردم جنوب لبنان کمک کند، جنگ را تمام کرد.

وی ادامه داد: مقاومت لبنان پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد و انتفاضه های ملت فلسطین در ادامه این راه به وقوع پیوست. چند سال بعد اسرائیل مجبور به تخلیه جنوب لبنان شد و در واقع درسی که ملت لبنان از مقاومت ملت ایران در جنگ هشت ساله گرفتند باعث عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان شد.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه دشمنان کانون مقاومت اسلامی در منطقه را در ایران می دانستند گفت: آنها تمرکز خود را به ملت ایران و فشار به مردم برای جلوگیری از گسترش انقلاب اسلامی معطوف کردند. حملات فرهنگی، فشارهای اقتصادی و سیاسی و توطئه های امنیتی را در دهه دوم انقلاب آغاز کردند تا بتوانند کانون جوشان انقلاب اسلامی را در ایران خشک کنند اما در نهایت شکست خوردند.

توطئه ۱۱ سپتامبر برای از بین بردن کانون انقلاب اسلامی بود

فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: وقتی آمریکا به این نتیجه رسید که با این اقدامات نمی تواند جلوی گسترش انقلاب اسلامی را بگیرد توطئه ۱۱ سپتامبر را به وجود آورد تا حمله به کشورهای اسلامی از جمله عراق، افغانستان و ایران را زمینه سازی کند و کانون انقلاب اسلامی را از بین ببرد.

وی گفت: آنها در ابتدا به افغانستان و سپس به عراق حمله کردند و بنا داشتند که یک حاکمیت آمریکایی در عراق ایجاد کنند اما در نتیجه مقاومت ملت عراق حاکمیت آمریکایی ایجاد نشد و صدام که دست نشانده آمریکایی ها بود از بین رفت و به جای آن یک حکومت اسلامی طرفدار انقلاب اسلامی در عراق شکل گرفت.

سرلشکر جعفری اظهار داشت: آنها در نهایت نتوانستند یک نظام و حاکمیت آمریکایی در عراق ایجاد کنند و مجبور به خروج از عراق شدند. توطئه آنها این بود که بعد از حمله به عراق و تحقق اهدافشان در این کشور به ایران حمله کنند اما وقتی مقاومت و آمادگی را در مردم ایران دیدند متوجه شدند که از محاصره نظامی ایران نمی توانند نتیجه بگیرند.

آمریکایی‌ ها سال ۸۶ آماده حمله به ایران بودند، اما موفق نشدند

فرمانده کل سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: آمریکایی ها در سال ۸۶ در اوج آمادگی بودند و حلقه محاصره ایران را تکمیل کردند تا بتوانند جمهوری اسلامی را بترسانند و در نهایت به ایران حمله کنند اما موفق نشدند و به توطئه های داخلی روی آوردند.

وی افزود: آمریکایی ها به این نتیجه رسیدند که با اقدام مستقیم نمی توانند با انقلاب اسلامی مقابله کنند چراکه این امر بی فایده است و هیچ ارتشی نمی تواند در برابر نهضت انقلاب اسلامی ایستادگی کند.

سرلشکر جعفری گفت: آنها به فکر توطئه های دیگری افتادند و تصمیم گرفتند دسیسه های خبیث انگلیسی را پیش بگیرند و در داخل کشورهای اسلامی شروع به تفرقه افکنی و تنش آفرینی کنند تا در نهایت بتوانند از ظرفیت های داخل انقلاب اسلامی و کشورهای اسلامی علیه انقلاب و اسلام بهره ببرند. نقش عربستان که تندتر از صهیونیست ها در مقابل انقلاب اسلامی است نادیده گرفتنی نیست.

فتنه ۸۸ خطرناک تر از جنگ تحمیلی بود

فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه پس از جنگ ۳۳ روزه و ۲۲ روزه رژیم صهیونیستی شکست قاطعی خورد و تصمیم گرفت توطئه های بزرگ تری را علیه انقلاب اسلامی به وسیله ظرفیت های داخل نهضت اسلامی انجام دهد، گفت: نهضت بیداری اسلامی بعد از فتنه ۸۸ آغاز شد. فتنه ۸۸ خطرناک تر از جنگ تحمیلی برای انقلاب اسلامی بود و هدف آن از بین بردن انقلاب بود و بنا داشت انقلاب و مقاومت اسلامی را تضعیف کند و هدف آن تحت تاثیر قرار دادن کانون انقلاب بود اما با بصیرت و آگاهی مردم ایران با شکست مواجه شد.

وی تصریح کرد: بعد از فتنه ۸۸ و حادثه نهم دی سد حرکت و مقاومت برای بیداری اسلامی شکسته شد و ما با گسترش نهضت بیداری اسلامی مواجه شدیم.

سرلشکر جعفری تاکید کرد: از این نقطه نقش خیانت بار و خباثت آلود آل سعود مشخص می شود چراکه کمک بزرگی به صهیونیست ها کرد تا بتواند نهضت اسلامی را به انحراف بکشاند. عربستان با حمایت دیگر کشورها از تروریست ها و گروه هایی همانند داعش در عراق و سوریه حمایت کرد تا به این هدف امروزی خود برسد که از داخل اسلام با نهضت اسلامی مقابله کند.

با اقدامات آل سعود، خیال آمریکا و اسرائیل از منطقه راحت است

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: امروز اسرائیل و آمریکا با پشتیبانی آل سعود خیالشان راحت شده است و از وضع موجود منطقه بسیار خوشحال هستند. یکی از مقامات اسرائیل گفته است امروز وضعیت امنیتی اسرائیل در ۶ سال گذشته در بهترین شرایط خودش است و تفرقه و جدایی سراسر جهان اسلام را فرا گرفته است؛ این گفته مقام صهیونیستی یک واقعیت تلخ در منطقه ماست.

وی با اشاره به انقلاب مصر و دلیل شکست آن گفت: انقلاب مصر شکست خورد؛ چراکه خواست راه دیگری جز مقاومت اسلامی و انقلاب اسلامی را دنبال کند. یعنی تصمیم گرفت با آمریکا، اسرائیل و نمایندگان آن یعنی عربستان سازش کند. این مسئله در نهایت به انحراف در انقلاب مصر منجر شد اما کشورهایی که مسیر انقلاب اسلامی را با رعایت اصول آن طی کردند با موفقیت و پیروزی های پی در پی مواجه شدند.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: وقتی داعش به عراق حمله کرد و گروه های معارض نیز در سوریه به جنگ با دولت مرکزی اقدام کردند، مقاومت اسلامی توانست اهداف و پیشروی آنها را با شکست مواجه کند.

فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: معارضین سوریه قصد داشتند نظام سوریه را از بین ببرند چراکه تنها گناه بشار اسد این بود که با انقلاب اسلامی همراهی می کرد و با اسرائیل، آمریکا و عربستان سازش نمی کرد، البته کشورهای مستکبر دیگر به صورت مستقیم علیه بشاراسد اقدام نکردند که این مسئله به معنی شکست آنهاست اما از توان داخلی سوریه برای اقدام علیه دولت مرکزی این کشور استفاده کردند.

وی افزود: آنها داعش و النصره و همه معارضین مخالف را در سوریه، عراق، لیبی و یمن به وجود آوردند که مستقیم با مقاومت اسلامی مواجه شده و مقابله کنند.

دو دستاورد بزرگ مقاومت در عراق و سوریه

سرلشکر جعفری با بیان اینکه خداوند متعال دستاوردهای دیگری را برای ما که نصرت الهی نامیده می شود، فراهم آورد گفت: دو دستاورد بزرگ در مقاومت مردم عراق، سوریه و لیبی داشتیم.

وی یکی از این دستاوردها را همراه شدن دلهای مردم سوریه، عراق، لیبی و بسیاری از کشورهای دیگری که مقاومت می کردند و می کنند با انقلاب و جمهوری اسلامی برشمرد و افزود: تا قبل از حمله داعش به عراق و بغداد، این اتفاق نیفتاده بود.

فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: در گذشته حالت خوبی وجود نداشت اما امروز اینطور نیست و مردم سوریه معتقدند که امروز تنها کشوری که از آنها به صورت واقعی دفاع کرده، ایران است و راه نجات، سعادت و موفقیت در ادامه راه مقاومت است و به همین دلیل همراه شدند.

سرلشکر جعفری افزود: بسیاری از کشورهای دیگر که هنوز فرصت پیدا نکرده اند، به این واقعیت رسیده اند که یکی از راه های پیروزی در برابر ظلم، ایستادگی و مقاومت است.

وی دستاورد دوم مقاومت را ایجاد بسیج مردمی به عنوان یک نیروی عظیم بی انتها در عراق، سوریه و لیبی عنوان کرد و ادامه داد: این نیرو سازمان پیدا کرده و نیرویی مردمی در برابر این توطئه داخلی و درونی سازمان پیدا کرده است که این سازماندهی برای بقای راه مقاومت و ایستادگی بسیار ضروری است.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه بیش از ۲ هزار نیروی سازمان یافته مسلح از نیروهای مردمی طرفدار انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در این کشورها شکل گرفته اند، گفت: این همان نیرویی است که در این کشورها تشکیل شده و آمریکائی ها با بیش از ۲۵ سال تجربه به این نتیجه رسیده اند که در مقابل این نیروی مردمی سازمان یافته عقیدتی و اعتقادی، هیچ ارتشی، حتی ارتش آمریکا و اسرائیل غاصب نمی تواند ایستادگی کند.

سرلشکر جعفری افزود: امروز مردم عراق، سوریه، لیبی و یمن هم به این نیرو و توان عظیم تجهیز شده اند و اینها دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی است؛ البته این راه ان شاالله تا آزادی قدس عزیز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: امروز غزه با عرضی حدود ۶ تا ۱۲ کیلومتر و طولی نزدیک به ۴۰ کیلومتر که کمتر از نصف تهران است، تراکم جمعیتی آن از تراکم جمعیتی تهران بیشتر است. در چنین جغرافیایی، مردمی غیور، مومن و خدایی در برابر یک رژیم سفاک، خونخوار، خوناشام و تابن دندان مسلح ایستادگی می کنند.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه مردم غزه در سه جنگ ۲۲ روزه، ۸ روزه و ۵۱ روزه در طول یک دهه به دنیا ثابت کردند که می شود با ایمان، اعتقاد، مقاومت و تحمل سختی در برابر فشارهای دشمن و ارتش های مجهز به همه سلاح ها ایستاد و پیروز شد، گفت: این دستاورد بسیار عظیم و بزرگی است و این دستاوردها اثرات پنهانی روی جوامع گذاشته است.

سرلشکر جعفری ادامه داد: این حرکت ان شالله ادامه پیدا خواهد کرد و بدون تردید باید بدانیم که ظهور آقا امام زمان (عج) بدون این زمینه سازی و اتفاقات که در منطقه به دست خود دشمنان افتاده است، نیست.

وی با بیان اینکه اگر دشمنان ما یعنی آمریکائی ها و اسرائیلی ها عقل داشتند باید می فهمیدند که دیگر ادامه دادن این فشارها و درگیری ها با جبهه عظیم مقاومت اسلامی نتیجه ای برای آنها ندارد، تصریح کرد: تمام این اقدامات ضرر است؛ اما آنها عقل ندارند و این را خدا اراده کرده است که آنها این کار را انجام دهند و ان شاالله زمینه آزادی قدس شریف فراهم شود.