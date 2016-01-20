جشنواره شعر فجر جمعی از شعرای ایران را روانه لبنان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، ۶ تن از شاعران عرب‌زبان و پژوهشگران شعر مقاومت، همراه با دبیر اجرایی دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، به منظور شرکت در نخستین محفل خارجی این جشنواره، بامداد امروز راهی لبنان شدند.

محمدرضا زائری (روزنامه‌نگار و دانش‌آموخته لبنان)، بهروز سپیدنامه (شاعر و مترجم زبان عربی)، حسین عباسی (شاعر عرب‌زبان ایرانی)، محسن رضوانی (شاعر و پژوهشگر ادبیات مقاومت)، مرتضی حیدری آل‌کثیر (شاعر عرب‌زبان ایرانی) و عبدالعزیز حمادی (استاد دانشگاه و شاعر عرب‌زبان ایرانی)، بامداد امروز وارد بیروت شدند و در نخستین برنامه از موسسه چاپ و نشر «دارالمحجه‌البیضاء» لبنان بازدید خواهند کرد.

دیدار از دانشگاه «پولس» و ملاقات با رئیس آن و همچنین گفت‌وگو با ادبا و شعرای مسیحی لبنان و تبادل نظ درباره نقش مسیحیان لبنان در گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) در کلیسای کلدانیه در حازمیه لبنان از دیگر برنامه‌های روز نخست سفر شاعران و پژوهشگران ایرانی به این کشور است.

گفت‌وگو با ادبا و شعرای فلسطینی به دعوت جمعیت دوستی ایران و فلسطین و اتحادیه نویسندگان فلسطینی، دیدار با ریمون عریجی، وزیر فرهنگ لبنان، دیدار از گلزار «روضه‌الشهیدین» و شعرخوانی در حضور خانواده‌های شهدای لبنان، ‌ دیدار با دکتر وجیه فانوس، رئیس اتحادیه نویسندگان لبنان و گپ و گفت با ادیبان و شعرای لبنانی درباره «ارتباط ادبی ایرانیان و جهان عرب» از برنامه‌های روز دوم سفر شاعران و پژوهشگران ایرانی در قالب دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر است.

اما سومین روز این سفر با شرکت شاعران و فرهیختگان ایرانی در برنامه «حبه مسک» شبکه المنار آغاز می‌شود. همچنین حضور آنان در شب شعر «عطر بهمن» به دعوت جمعیت ابداع و ملتقی‌الشعرا والادبای لبنان برنامه‌ریزی شده است.

برگزاری شب شعر با حضور شعرای ایرانی و لبنانی به دعوت منتدی الادب والفکر و منتدی جبل عامل و شب شعر بعلبک با حضور دکتر «طراد کنج حماده» (شاعر، استاد دانشگاه و وزیر سابق کار لبنان) از دیگر برنامه‌هایی است که در ادامه این سفر پیش‌بینی شده است.

بازدید از موسسات امام موسی صدر در صور، دیدار با شیخ محمد یزبک، شرکت در برنامه شعرخوانی مدرسه ایرانیان با شعرخوانی نوجوانان کشورمان، ‌ حضور در برنامه‌های زنده و پخش مستقیم رسانه‌ای مانند «رادیو النور»، برنامه «بیت‌القصید» در شبکه میادین و شبکه الصراط و برنامه رادیویی در شبکه «البشائر» و همچنین زیارت سیده خوله (س) از دیگر برنامه‌های این سفر است.

بخش بین‌الملل دهمین جشنواره شعر فجر با مجموعه‌ای از برنامه‌های مختلف شعرخوانی، سخنرانی و دیدار و تبادل نظر در سه کشور خارجی پیگیری می‌شود که این برنامه‌ها در لبنان، افغانستان (کابل و هرات) و تاجیکستان (دوشنبه و خجند) اجرا خواهد شد.

دهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، ‌ محافلی نیز برای داخل کشور پیش‌بینی کرده است که تاکنون دو محفل آن در قم و شهرری برگزار شده و سومین محفل آن، عصر شنبه در ایلام برپا خواهد شد.

این جشنواره به دبیری علمی دکتر اسماعیل امینی، اوایل اسفندماه امسال با معرفی برگزیدگان در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر در تهران به کار خود پایان می‌دهد.