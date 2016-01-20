ابوشریف: مردم فلسطین را در برابر توطئه غرب تنها نگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ابوشریف نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ششمین همایش «غزه؛ نماد مقاومت» که صبح امروز در مجموعه ایوان شمس تهران، برگزار شد اظهارداشت: در سال گذشته فقط ۲۱ روز گذرگاه رفح باز بود و یک میلیون و ۸۰۰ نفر در غزه داخل زندانی بزرگ قرار داشتند.

وی افزود: بازسازی غزه هنوز انجام نشده است و تمام آن به خاطر معادله تحمیل شده اعراب و حامیان معادله آنها است.

ابوشریف با بیان اینکه معادله آنها تحویل سلاح در مقابل بازکردن گذرگاه ها و نوار غزه بود، گفت: مردم فلسطین ایستادند و از مواضع خود عدول نکردند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: به رغم تمام مشکلات و نابود شدن تمام آب شیرین مردم غزه و پرکردن تونل ها با آب دریا، مردم غزه تسلیم نشدند.

ابوشریف با اشاره به اینکه در کرانه باختری از سه ماه قبل شاهد انتفاضه قدس هستیم، گفت: نزدیک به ۲۰۰ نفر تاکنون شهید شده اند و هزاران نفر مجروح وجود دارد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی سیاست های خود را در راستای منهدم کردن خانه های فلسطینیان، امحاء کرده است، اظهار داشت: ۱۸۰ شهرک صهیونیست نشین در کرانه باختری و کمربندهایی به عنوان صهیونیسم نشینی ایجاد شده که می توان گفت کرانه باختری را به دو بخش تقسیم کرده است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: سیاست های رژیم صهیونیستی به این شکل است و مردم فلسطین به انتفاضه خود ادامه می دهند. امروز جوانان زیر ۲۱ سال در حال مقاومت هستند که این جوانان در عصر پیمان اسلو این کار را انجام می دهند.

ابوشریف با بیان اینکه این جوانان دستاوردهای زیادی در چهار ماه گذشته به دست آورده اند، خاطرنشان کرد: مردم فلسطین از صد سال قبل با اشغال مواجه اند و متاسفانه خوشبخت ترین رژیم در منطقه، رژیم صهیونیستی است. زیرا از اختلافات موجود در منطقه استفاده می کند؛ فرمانده ارتش صهیونیستی نیز این را اقرار کرده است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: رژیم صهیونیستی بیشترین استفاده را از اختلاف در عراق، سوریه، یمن و منطقه می برد. همچنین آنها از اختلاف بین ایران و ترکیه استفاده می کنند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به اینکه خودمان متاسفانه به تجزیه دامن می زنیم، گفت: ما نباید مردم فلسطین را در برابر توطئه غرب و رژیم صهیونیستی تنها بگذاریم. وضعیت به شکلی شده که کارمندان دولت فلسطین برای بازسازی خانه های مردم فلسطین مبالغی را پرداخت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه با پول دو فروند جنگنده می توان این خانه ها را بازسازی کرد، اظهارداشت: اما ما شاهد استفاده از آنها در یمن هستیم. قیمت دو فروند جنگنده میراژ برای ۱۰ سال جنبش های اسلامی فلسطین کافی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نبرد ما تنها نبرد فلسطین نیست بلکه نبرد امت است. تمام امت اسلامی مورد حمله قرار گرفته و ما باید متحد بوده و علیه امریکا و رژیم صهیونیستی اقدام کنیم.