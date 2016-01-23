امین الله رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های خود در عرصه موسیقی گفت: به دلیل شرایط نابسامانی که در حوزه تولید آثار موسیقایی وجود دارد دیگر دل و جرات اینکه بخواهم آلبومی را تولید کنم ندارم چرا که هم بودجه درستی در این فضا هزینه نمی شود و هم تهیه کنندگانی که در گود هستند تمایل چندانی برای همکاری با خوانندگان قدیمی ندارند.

وی ادامه داد: متاسفانه شرایط فعلی به ویژه در این چند ماهه به شکلی شده که به قول استاد فخرالدینی خلاقیت در آهنگسازی را کشته‌اند و اوضاع به قدری بد است که آهنگسازان و خوانندگان پیشکسوت موسیقی را خانه نشین کرده‌اند. حتی تلویزیون هم در پخش آثار موسیقایی دیگر به این ماجرا توجهی نمی کند.

این خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی بیان کرد: بنده تصور می کنم که مدیریت فعلی رسانه ملی به طور کلی با موسیقی قهر است چرا که همان حمایت های معنوی کوچکی که در سال های قبل وجود داشت در دوره جدید وجود ندارد. به هر حال اوضاع به قدری قمر در عقرب است که دیگر حوصله انتقاد را هم از من گرفته و مجبورم در فضای شخصی خودم به فعالیت در موسیقی ادامه دهم موضوعی که اگر کسی به آن توجه می کرد من هم اکنون کارهایم را در فضای مجازی منتشر می کردم.

رشیدی در بخش پایانی صحبت های خود بیان کرد: امیدوارم شاهد روزی باشم که بتوانم شرایط حضور در یک ارکستر موسیقی را داشته باشم تا با همراهی نوازندگان ارکستر آثار قابل توجهی را به مخاطبان ارائه دهیم.