به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی فارس، مسعود رستگار پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح گردهمايی روسای جهاددانشگاهی كشور در شيراز، با اشاره به ظرفيت‌های موجود در نهاد جهاددانشگاهی در سطح كشور، گفت: جهاد دانشگاهی از توانمندی‌های خوبی در تمام حوزه‌های علمی، پژوهشی و اجرايی برخوردار است.

وی تأكيد كرد: در اين ايام به يمن حضور پيكرهاي مطهر شهدای گمنام، روحانيت استان فارس بيشتر شده است چرا كه آنان كسانی بودند كه همه چيز خود را فدای مكتب، دين، اسلام و اين انقلاب كرده‌اند.

رستگار در ادامه سخنان خود با تصريح اينكه در آستانه دهه فجر و سالروز پيروزی شكوهمند انقلاب اسلامی، در اين گردهمايی ساختمان جهاد دانشگاهی فارس نيز افتتاح می‌شود، ابراز اميدواری كرد كه اين كار منشأ خدمات و خيرات عديده‌ای برای استان فارس باشد.

رئيس جهاد دانشگاهی فارس با تصريح اينكه احداث اين ساختمان مصوبه سفر دوم رياست جمهوری بود، افزود: در اين راستا وزارت نفت مبلغ ۲ ميليارد تومان را جهت احداث اين ساختمان تقبل كرد.

وی با بيان اينكه مأموريت‌های ويژه‌ای به عهده جهاد دانشگاهی است، اين مأموريت‌ها را در حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اشتغال فارغ التحصيلان برشمرد كه در اين حوزه‌ها فعاليت‌های خوبی را انجام داده است.

رستگار با اشاره به اينكه در برنامه ششم توسعه جهاد دانشگاهی كارهای خوبی انجام داده است و مأموريت‌هايی را در نقشه جامع علمی كشور عهده‌دار شده است، گفت: جهاد دانشگاهی مأموريت‌های خاصی را چه در تهيه و چه در اجرای اين برنامه به عهده گرفته است.

رئيس جهاد دانشگاهی فارس یادآور شد: جهاد دانشگاهی توانمندی‌های بسيار خوبی دارد و ما اعلام آمادگی كرده‌ايم و باز هم می‌كنيم كه در كليه حوزه‌های نظارتی و اجرايی استان با روحيه جهادی در خدمت باشيم و از توانمندی‌های ملی خود استفاده كنيم.

وی یادآور شد: جهاد دانشگاهی با توجه به گستردگی كه در سراسر كشور دارد و همچنين توانمندی‌های مختلفی در حوزه‌های گوناگون كه دارد، ما قول داده‌ايم كه توانمندی ملی را در راستای مأموريت‌های خود به كار گيريم.

به گزارش مهر، گردهمايی دو روزه روسای جهاددانشگاهی كشور كه صبح امروز در شيراز آغاز به‌كار كرده تا عصر پنجشنبه ادامه خواهد داشت.