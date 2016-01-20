کمک ۵ میلیارد تومانی مردم اصفهان به مراکز نیکوکاری

بهرام سوادکوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمع کل کمکهای مردمی اعم از نقد و کالا به مراکز نیکوکاری در این سال بالغ بر پنج میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان است.
وی بیان داشت: میزان کمکهای مردمی به مراکز نیکوکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵۳ درصد رشد داشته است.
معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد استان اصفهان با بيان اينكه اين استان ۵۹ مرکز نیکوکاری دارد، افزود: جمع کل کمکهای مردمی حاصل از صدقات به مراکز نیکوکاری استان یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال بوده است.
سوادکوهی با بیان اینکه مراکز نیکوکاری محله با اولویت مساجد تشکیل شده و برخی از معتمدین محل به عنوان اعضای هیئت عامل در آن فعالیت داوطلبانه و خیرخواهانه دارند، اظهار کرد: مراکز نیکوکاری با حمایت و نظارت کمیته امداد در برخی محلات، مساجد، دانشگاهها و مراکز صنعتی آغاز به کار کرده و در برنامههای آتی در تمام محلات مرکز نیکوکاری افتتاح میشود.
وی با بیان اینکه با انسجام و تشکیل مراکز نیکوکاری، این مراکز به صورت شبکهای منطقهای، استانی و کشوری به تعامل با یکدیگر میپردازند، افزود: هدف اصلی این مراکز شناسایی و ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نیکوکاران و موسسات خیریه برای جذب کمکهای مردم با هدف رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفان است.
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