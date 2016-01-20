کمک ۵ میلیارد تومانی مردم اصفهان به مراکز نیکوکاری

بهرام سوادکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جمع کل کمک‌های مردمی اعم از نقد و کالا به ‏مراکز نیکوکاری در این سال بالغ بر پنج میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان است.

وی بیان داشت: میزان کمک‌های مردمی به مراکز نیکوکاری امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵۳ درصد ‏رشد داشته است.

معاون توسعه مشارکت مردمی کمیته امداد استان اصفهان با بيان اينكه اين استان ۵۹ مرکز نیکوکاری دارد، افزود: جمع کل کمک‌های مردمی حاصل از صدقات به مراکز ‏نیکوکاری استان یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال بوده است.‏

سوادکوهی با بیان اینکه مراکز ‏نیکوکاری محله با اولویت مساجد تشکیل شده و برخی از معتمدین محل به عنوان اعضای هیئت عامل در آن فعالیت ‏داوطلبانه و خیرخواهانه دارند، اظهار کرد: مراکز نیکوکاری با حمایت و نظارت کمیته امداد در برخی محلات، مساجد، ‏دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی آغاز به کار کرده و در برنامه‌های آتی در تمام محلات مرکز نیکوکاری افتتاح می‌شود.

‏ وی با بیان اینکه با انسجام و تشکیل مراکز نیکوکاری، این مراکز به صورت شبکه‌ای منطقه‌ای، استانی و کشوری به تعامل ‏با یکدیگر می‌پردازند، افزود: هدف اصلی این مراکز شناسایی و ارتباط موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله ‏نیکوکاران و موسسات خیریه برای جذب کمک‌های مردم با هدف رفع نیازهای ضروری و توانمندسازی مستضعفان است.‏ ‏