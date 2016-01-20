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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲

آغاز رقابت های نیمه نهایی دسته یک والیبال نشسته کشور در قزوین

آغاز رقابت های نیمه نهایی دسته یک والیبال نشسته کشور در قزوین

قزوین- دور دوم رقابت های نیمه نهایی دسته یک والیبال نشسته کشور در گروه یک با شرکت شش تیم در قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور دوم رقابت های نیمه نهایی دسته یک والیبال نشسته کشور صبح چهارشنبه در گروه یک با شرکت شش تیم در سالن جانبازان و معلولین شهید بابایی شهر قزوین آغاز شد.

دبیر هیئت جانبازان و معلولان استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها در گروه یک تیم های شهرداری تبریز، شهرداری اراک، مخابرات خراسان رضوی، هیئت چالوس، قزوین و یزد با هم رقابت می کنند.

احمد ملاحسینی یادآور شد: تیم هیئت والیبال نشسته قزوین در این رقابت ها را مهرداد شوشتری به عنوان سرمربی هدایت می کند.

وی بیان کرد: این رقابت ها امروز و فردا در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود و سه تیم به مرحله نهایی این رقابت ها راه می یابند.

رقابت های گروه ب هم با شرکت 6 تیم دیگر در قم در حال برگزاری است.

کد مطلب 3029547

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