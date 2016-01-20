به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمپوزیوم ملی ارتقاء حمل و نقل جاده ای، صبح چهارشنبه در حالی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان کار خود را آغاز کرد که سخنرانی رئیس سازمان راهداری و جانشین پلیس راهور ناجا در کنار ارائه ۶۰مقاله برتر از بین ۱۲۰مقاله ارسالی به همایش و ارائه راهکارهای ارتقاء ایمنی جاده ای از سوی کارشناسان حوزه حمل و نقل از برنامه های جانبی این سمپوزیوم است.

تجهیزات مدرن راهداری در کشور به کار گرفته می شود

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این همایش، ضمن اشاره به اقدامات مرتبط با ارتقا ایمنی راه ها، گفت: این سازمان در دو سطح سخت‌افزاری و نرم افزاری شامل جاده‌ها و تجهیزات مدرن، کنترل رفتارهای راهوران جاده در دستور کار قرار داده است.

داوود کشاورزیان، با اشاره به اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در آستانه سال جدید و تعطیلات نوروز، بیان داشت: هر ساله اعتبارات خوبی برای آماده‌سازی راه ها در آستانه نوروز به استان‌های مختلف کشور اختصاص پیدا می کند و در سال جاری نیز این امر در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تلاش می‌شود راه‌های مناسبی را برای راهوران جاده در آستانه تعطیلات نوروزی فراهم کنیم تا از شمار سوانح رانندگی در محورهای ارتباطی کاسته شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور همچنین بیان داشت: کاهش تلفات رانندگی امروز کمک همگانی می‌طلبد لذا همه مدیران باید تلاش کنند تا میزان سوانح جاده‌ای کاهش یابد البته باید یادآور شد که بازدارندگی جریمه‌های رانندگی و تمکین مردم به قانون با افزایش جریمه‌ها از مهمترین مواردی است که در سراسر جهان شاهد آن هستیم اما در کشور ما گاهی مقابل آن مقاومت می‌شود.

دارندگان گواهینامه در کشور ۸۹ درصد افزایش یافت

جانشین پلیس راهور ناجا با بیان اینکه در سال های اخیر، افزایش برخی متغیرهای مهم در حوزه حمل و نقل و ایمنی شامل افزایش شمار خودروها، گفت: در این مدت، شمار دارندگان گواهینامه‌های رانندگی در کشور حدود ۸۹ درصد رشد داشته و از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۸۴ به ۳۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در پایان سال۹۳رسیده است.

موسی امیری، افزود: در ۱۰ سال گذشته، شمار خودروهای شماره‌گذاری شده کشور ۱۳۹ درصد افزایش داشته و از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال۸۴ به عدد ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در پایان سال گذشته رسیده، همچنین افزایش شمار موتورسیکلت‌ها نیز در کشور با رشد ۱۲۸ درصدی به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در پایان سال گذشته رسیده است.

وی با بیان اینکه افزایش جریمه‌های رانندگی یکی از عوامل کاهش سوانح در این بخش است، گفت: برخی ناشیانه به این موضوع نگاه می‌کنند و نظر می‌دهند لذا باید گفت جریمه های حمل و نقلی در سبد هزینه خانوار قرار دارد که با حقوق افراد مقایسه می‌شود.

حمل و نقل جاده ای مقوله ای مهم تلقی می شود

رئیس سمپوزیوم ملی حمل و نقل جاده ای و ارتقا ایمنی نیز در این نشست، با بیان اینکه نتایج و دستاوردهای این سمپوزیوم در قالب بیانیه اجرایی به ارائه راهکارهایی می‌پردازد که امید است اجرایی شود، گفت: نخستین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل‌ و نقل جاده‌ای در بستر آمایش سرزمین در سه پانل با ارائه سخنرانی و سه کارگاه عملی برگزار می‌شود و امید است منجر به نتایج مطلوبی شود.

شاهرخ رنجبر بهادری، با اشاره به اهمیت برگزاری این سمپوزیوم بیان داشت: امروز راه و جاده از مهم‌ترین مسایلی است که باید بدان توجه شود و نخستین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای در بستر آمایش سرزمین نیز درصدد این است تا به بررسی علل و راه‌های کاهش سوانح رانندگی و تلفات جانی و خسارت‌های مالی ناشی از تصادفات بپردازد.

وی با بیان اینکه سالانه هزاران نفر در جهان بر اثر وقوع سوانح رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، بیان داشت: ایران بین کشورهای مختلف جهان در این بخش رتبه بالایی دارد و بر اساس آمارهای موجود در این بخش باید به گونه‌ای تلاش کرد تا از تلفات و خسارت‌های ناشی از سوانح کاسته شود.

رییس نخستین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای گفت:۲۴۷ هزار نفر از هموطنانمان در ۱۰ سال اخیر جان خود را در سوانح رانندگی از دست داده‌اند و در سال گذشته به تنهایی ۱۷ هزار نفر قربانی سوانح رانندگی در جاده‌های کشور شده‌اند.

ایمنی راه ها نباید مغفول باقی بماند

دبیر سمپوزیوم ملی حمل و نقل و ارتقا ایمنی راه ها، گفت: امروز باید تلاش کرد تا در نظام برنامه‌ریزی، بحث ایمنی جزو اصول مسلم قرار گیرد همچنین ایمنی و ارتقای آن چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و این بخش باید در اولویت برنامه‌های مدیران باشد.

داوود فهندژ سعدی بیان کرد: کشور بیش از ۱۲ سال تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها بوده است و امروز صرفه‌جویی در هزینه‌ها از امور مهمی است که باید مورد نظر باشد و مدیریت هزینه‌ها از امور مهمی است که در برهه کنونی باید به طور جدی مدنظر باشد.

وی افزود: در سال‌های اخیر متاسفانه هزینه کردن‌ها بیشتر مطرح شده است و در حالی که مهندسان می‌گویند باید راهی ساخت یا راهی یافت، بیشتر دنبال راه ساختن بوده‌ایم.

این سمپوزیوم با قرائت ۱۶مقاله برتر از صاحبنظران حوزه حمل و نقل کشور طی امروز، پیگیری می شود.