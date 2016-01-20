۱۵ روستای محروم مازندران تحت پوشش بیمه‌ برکت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله عمادی، مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ برکت وابسته به بنیاد برکت، در خصوص ارائه‌ خدمات بیمه‌ای به مناطق محروم استان مازندران، گفت: از اوایل مرداد ماه سال گذشته فعالیت بیمه‌ برکت در قالب ارایه‌ی خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران مناطق محروم استان آغاز شده و تاکنون بیش از ۲۵ روستای مازندران تحت پوشش خدمات بیمه‌ای برکت قرار گرفته‌اند.

وی با اعلام این‌که تا پایان سال جاری ۱۵ روستای محروم دیگر استان مازندارن نیز تحت پوشش خدمات بیمه‌ی برکت قرار خواهند گرفت، افزود: به منظور ارائه‌ خدمات بیمه‌ای به روستاییان مناطق محروم استان، رقمی بالغ بر ۲ میلیارد ریال تخصیص داده شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه‌ بنیاد برکت، عنوان کرد: بیمه‌ درمان، بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ حوادث و بیمه‌ی خودرو با حداکثر تخفیف به بیمه‌گذاران مناطق محروم مازندارن ارائه می‌شود.

به گفته‌ وی، در تمامی رشته‌های بیمه‌ای حدود ۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه‌ برکت قرار گرفته‌اند.

بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، خدمات گسترده‌ای را در حوزه‌های توانمندسازی اقتصادی، توسعه‌ی فضاهای آموزشی، انجام امور زیربنایی، خدمات سلامت و درمان، بیمه، و ... در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور ارائه می‌دهد.