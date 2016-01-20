۱۲ مرکز نیکوکاری در کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا متقی پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: این مراکز نیکوکاری از مدت تأسیس تاکنون با مشارکت مردم خیر و نیکوکار توانسته‌اند خدمات قابل توجهی به نیازمندان ارائه دهند.

وی از واگذاری کار مراکز نیکوکاری کمیته امداد به مردم خبر داد و افزود: این اقدام به منظور مشارکت پررنگ و گسترده مردم درخصوص کمک به نیازمندان انجام می شود.

وی از اهداف این طرح را شناسایی نیازمندان توسط متمکنین هر محله و برآوردن نیازها و مشکلات آنها توسط افراد توانمند عنوان کرد و گفت: هدفمند نمودن کمک ها و نذورات مردمی از طریق خود مردم و رساندن آنها به دست نیازمندان از دیگر اهداف این طرح است.

متقی اظهار کرد: افزایش تعداد حامیان نیکوکار ایتام و مشارکت در برنامه های کمیته امداد نشان‌دهنده اعتمادی است که مردم به این نهاد و طرح‌ها و برنامه های آن دارند و در مراکز نیکوکاری نیز باید این حس اعتماد تقویت و افزایش یابد.

وی افزود: مسئولان مراکز نیکوکاری باید با شفافیت همراه با صداقت و اعتماد‌سازی هرچه بیشتر در بین مردم و خیران، از توانمندی‌های هر محله برای خدمت‌رسانی به نیازمندان استفاده کنند.