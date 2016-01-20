کاهش وقوع سرقت با ساماندهی ماموران قرائت کنتور در اصفهان

هاشم امینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور قطع اجرای طرح ساماندهی مأموران قرائت کنتور، تأثیر بسزایی در کاهش برخی از جرائم همچون سرقت دارد و نیز در افزایش ضریب امنیت جامعه بسیار مؤثر است.

وی به اهمیت ساماندهی مأمورین قرائت کنتور در سطح استان پرداخت و افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که گاهي برخی از مجرمان با معرفی خود به عنوان مأمور قرائت کنتور آبفا اقدام به ارتکاب برخی از جرائم کردند در حالی که ضریب افزایش امنیت در جامعه بسیار حائز اهمیت است، بر این اساس برای مقابله با اینگونه سوء استفاده‌ها، شرکت آبفا استان اصفهان به عنوان نخستین شرکت خدماتی در استان و نیز در صنعت آب و فاضلاب در کشور طرح ساماندهی مأموران قرائت کنتور را اجرا کرده است.

مدیرعامل شرکت آبفا اصفهان به چگونگی ساماندهی مأموران قرائت کنتور اشاره کرد و اظهار داشت: از این به بعد مأموران قرائت کنتور آبفا اصفهان با لباس‌های متحد الشکل و برچسبی که نام و نام خانوادگی و نیز کد چهار رقمی بر روی آن درج شده و با ارائه کارت شناسایی به درب منازل مشترکان مراجعه می کنند.

وی اضافه کرد: اگر مشترکی پس از مراجعه به مأمور قرائت کنتور درمورد هویت آن دچار تردید شد، می‌تواند با برقراری تماس با سامانه ۱۲۲ آبفا از هویت مأمور قرائت اطمینان حاصل کند.

وی گفت: درحال حاضر یک میلیون و ۱۰۰ هزار انشعاب آب به مشترکان واگذار شده که ۲۲۰ نفر کنتورنویس در ۹۳ شهر سالانه ۱۵ میلیون مرتبه با مراجعه به مشترکان کنتورهای آب را قرائت می‌کنند.

امینی به اهمیت جلب رضایت مشترکان اشاره کرد و گفت: شرکت آبفا استان اصفهان به عنوان یک شرکت خدماتی جلب رضایت مشترکان یکی از اولویت‌های آن است به همین علت، آبفا اصفهان در چند سال اخیر با وجود وقوع خشکسالی و بحران کم‌آبی و از سویی تنگناهای مالی، همچنان گسترش و توسعه خدمات را در دستور کار قرار داده است.

وی اضافه کرد: آب شرب مشترکان در سطح استان در تمام فصول به صورت پایدار تأمین شده و با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی توسعه خدمات شبکه فاضلاب نیز اعمال شده است.