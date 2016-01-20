سید احمدرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید تنشآفرینی رژیم آلسعود در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران، گفت: در مراودات ما با دنیا تنها خط قرمز موجود، ارتباط با رژیم صهیونیستی است.
وی ادامه داد: در هر شرایطی باید بر وحدت امت اسلامی تاکید کرد و کشور عربستان هم از این موضوع مستثنی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه باید آگاهسازی افکار عمومی همیشه در دستور کار جمهوری اسلامی باشد، گفت: در این رابطه هم دستگاه دیپلماسی ما باید فعالتر در منطقه عمل کند و هم مجلس شورای اسلامی میتواند دیپلماسی پارلمانی موثری را دنبال کند.
دستغیب تاکید کرد: نباید اقدامی انجام دهیم که منجر به افزایش تشنج در منطقه و تشدید مشکلات فیمابین شود. اقداماتی از قبیل تعرض به سفارت عربستان در تهران هم فضای سیاسی و اجتماعی و روانی کشورهای دیگر را دگرگون خواهد کرد و هم تاثیر نامطلوب خواهد گذاشت.
مراقب باشیم بهانه به دست سعودی ها ندهیم
وی با بیان اینکه باید به صورت هوشمندانه و با عقلانیت روند تحولات دو کشور را دنبال کنیم، تصریح کرد: در رابطه با برخی اتفاقات میان ما و عربستان از جمله فاجعه منا، این مسئله در دست پیگیری است و مطابق گزارشی که مسئولان وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت به ما دادهاند، موضوع به صورت حقوقی در دست پیگیری است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در رابطه با مسائل عمومی منطقه آنچه فوقالعاده اهمیت دارد تلاش برای کاهش تنشهاست و نباید اقدامات ما به گونهای نمود داشته باشد که جمهوری اسلامی به دنبال افزایش تنش در روابط دوجانبه است.
دستغیب در عین حال تاکید کرد: اگر سعودیها بخواهند به روند تنشآفرینی ادامه دهند، تبعات آن دامن خودشان را خواهد گرفت، اما باید مراقب باشیم بهانه به دست آنها ندهیم تا نتوانند در حوزه خلیجفارس علیه ما وحدت و انسجام ایجاد کنند.
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