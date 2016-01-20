به گزارش خبرنگار مهر، زلال اخلاق از جمله آیتم های برنامه بر آستان جانان است که با حضور ائمه جمعه شهرستان های استان و با رویکرد اخلاقی به موضوعات مختلف مذهبی پرداخته می شود.

«نگاهی به آسمان» یکی دیگر از آیتم های این برنامه است که با حضور اساتید دانشگاه های استان و در حوزه علوم قرآنی با محتوای شواهد قرآنی به موضوعات برنامه پرداخته می شود.

تهیه کننده این برنامه با مفاهیم اخلاقی و معارفی سید سعید حسن تاش و سردبیری این برنامه با محمد علی بیگی است همچنین حسن خلفت دوست نیز گویندگی این برنامه را برعهده دارد.

برنامه بر آستان جانان هر روز ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه از رادیو البرز به روی آنتن می رود علاقمندان می توانند روی موج اف ام ردیف ۹/۹۴ مگاهرتز شنونده برنامه های رادیو البرز باشند.