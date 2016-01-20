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۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۸

با هدف ایجاد لحظات معنوی؛

برنامه اذانگاهی «بر آستان جانان» روی آنتن رادیو البرز می‌رود

برنامه اذانگاهی «بر آستان جانان» روی آنتن رادیو البرز می‌رود

کرج - برنامه اذانگاهی ظهر با عنوان «بر آستان جانان» با هدف ایجاد لحظات معنوی برای همراهی با نمازگزاران روی آنتن رادیو البرز می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، زلال اخلاق از جمله آیتم های برنامه بر آستان جانان است که با حضور ائمه جمعه شهرستان های استان و با رویکرد اخلاقی به موضوعات مختلف مذهبی پرداخته می شود.

«نگاهی به آسمان» یکی دیگر از آیتم های این برنامه است که با حضور اساتید دانشگاه های استان و در حوزه علوم قرآنی با محتوای شواهد قرآنی به موضوعات برنامه پرداخته می شود.

تهیه کننده این برنامه با مفاهیم اخلاقی و معارفی سید سعید حسن تاش و سردبیری این برنامه با محمد علی بیگی است همچنین حسن خلفت دوست نیز گویندگی این برنامه را برعهده دارد.

برنامه بر آستان جانان هر روز ساعت ۱۲:۵۰ دقیقه از رادیو البرز به روی آنتن می رود علاقمندان می توانند روی موج اف ام ردیف  ۹/۹۴ مگاهرتز شنونده برنامه های رادیو البرز باشند.

کد مطلب 3029586

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