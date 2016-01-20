نبود طرح تفکیک اراضی عامل افزایش ساخت وساز غیرمجاز در یاسوج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هاشم محمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران حوزه تحت پوشش شهرداری ناحیه۲ را ارم۱۰، مسیر انتقال خون، از بلوار مطهری به سمت سه راه بیمارستان، چهار راه معاد، چهارراه عالیوند، سی متری سعیدی به سمت گلزار شهدا، شهرک امام حسین، شهرک جهاد و بنسنجان عنوان کرد.

وی ساخت و سازهای بی رویه و غیرمجاز در حاشیه شهر را از مهمترین مشکلات این نهاد دانست و افزود: بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز در محله های شرف آباد، بنسنجان، دولت آباد و بلکو به صورت شبانه انجام می شوند.

محمدی تصریح کرد: به علت اینکه این اراضی طرح تفصیلی کامل و طرح تفکیک مصوب ندارند، نمی توانیم برای آنها پروانه صادر کنیم.

وی حل این مشکل را در گرو همکاری تعاونی های مسکن و مالکین عنوان و بیان کرد: مسئولان و هیأت مدیره های تعاونی ها باید به شهرداری و مسکن و شهرسازی مراجعه تا طرح تفکیک مصوب شده و شهرداری بتواند برای آنها پروانه صادر کند.

سرپرست ناحیه۲ شهرداری یاسوج اضافه کرد: شهرداری هر چه هم تلاش کند باز ساخت و ساز غیرمجاز وجود دارد و تا زمانی که بحث طرح تفکیک مصوب نشود این مشکلات حل نخواهند شد.

محمدی تنها راهکار این نهاد برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را جمع آوری ابزار کار این افراد و ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست.

وی کمبود کارگر حمل زباله را از دیگر مشکلات این نهاد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۹۰ کارگر حمل زباله و نظافت در این ناحیه به فعالیت مشغول هستند و حدود ۱۰ کارگر دیگر برای فعالیت در این بخش مورد نیاز است.