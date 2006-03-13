تعيين سرحدات لعاب انتخاباتي اولمرت

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين روزها فضاي سياسي رژيم صهيونيستي در تب و تاب انتخابات 28 مارس به سر مي برد و نامزدهاي انتخاباتي براي جلب آراء اقدام به تصميم گيري و انتخاب استراتژي هايي مي كنند كه بي تفاوتي به آن دامنه تشنج ها را در سرزمين هاي اشغالي و منطقه افزايش خواهد داد .

چند روز پيش صحبت از تعيين يكجانبه مرزهاي اسرائيل تا سال 2010 از جانب ايهود اولمرت كفيل نخست وزيري شارون مطرح شد . اولمرت كه پس از سكته مغزي شارون در 26 ديماه از طرف اعضاي حزب كاديما به رياست آن برگزيده شد ، به نوعي سعي كرد خود را با تحولات داخلي و خارجي وفق دهد و مواضعي اتخاذ نكند كه موقعيت حزب كاديما در انتخابات 28 مارس به خطر بيافتد . خروج وزراي حزب ليكود از كابينه و پيروزي حماس دو تحول عمده اي بودند كه اين حزب را در آستانه انتخابات به چالش كشيد .

نتانياهو يكي از رقباي انتخاباتي كه مخالف عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه بود پيشتر از كابينه شارون استعفا داده بود . وي همچنين پس از آنكه در چهارم مهر سال جاري در انتخابات اعضاي كميته مركزي نتوانست بر شارون پيروز شود ، دامنه فشارها را بر شارون به خاطر سياست هايش در قبال فلسطينيان افزايش داد كه اين امر موجب شد تا شارون به فكر تاسيس حزب جديد كاديما بيفتد .

پس از كناره گيري شارون ازحزب ليكود ، بنيامين نتانياهو به رهبري اين حزب برگزيده شد. وي در يك تاكتيك انتخاباتي چهار وزير حزب ليكود در كابينه را ترغيب به استعفا كرد تا موقعيت حزب جديد التاسيس كاديما را تضعيف نمايد . اين تصميم با اين هدف صورت گرفت كه اولمرت با جانشيني شارون نتواند سياست هاي حزب كاديما را در ائتلاف با حزب كار ادامه دهد . نتانياهو مخالف سياست هايي چون كشيدن ديوار موقت در بيت المقدس است . بر اساس طرح ديوار موقت بين فلسطينيان كه خواهان پايتختي اين شهر هستند با يهوديان انفكاك ايجاد مي شود . در صورتي كه رهبران حزب ليكود مخالف دادن بخشي از بيت المقدس به فلسطينيان هستند .

اولمرت براي جلوگيري از سوء استفاده رقباي انتخاباتي از اين مسئله با بهانه قرار دادن پيروزي حماس و موضع گيريهاي اين جنبش در قبال تل آويو سعي در بهره جستن از اين تحولات در انتخابات 28 مارس را دارد . وي با مطرح كردن ترسيم مرزهاي نهايي اسرائيل به طور يكجانبه كه بر پايه آن شهرك يهودي نشين "گوش عتصيون" ، "معاليم ادوميم" و مناطق پيرامون قدس در داخل اسرائيل قرار مي گيرد، سعي دارد رقباي خود را دور بزند .

با همه اين اوصاف ارزيابي "مهر" بر اين است كه اين احتمال وجود دارد روح سياست هاي شارون در چند سال گذشته در بيت صهيونيست حزب كاديما را در اولين آزمون سياسي اش موفق كند . نظرسنجي هاي اوليه نيز مويد پيشتازي كاديما است . اما سران حزب براي تثبيت موقعيت و برتري در چانه زني هاي پس ازانتخابات دست به اتخاذ تصميمهاي جنجال برانگيزي گرفته است كه بيشتر شوق زدگي داخلي را در پي داشته باشد .