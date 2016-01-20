پیازکاران جنوب کرمان نگران افت قیمت/ دلالان در کمین کشاورزان

خبرگزاری مهر، گروه استانها- اسما محمودی: جنوب استان کرمان یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات کشاورزی در کشور است بهطوریکه به این بخش از استان کرمان هندوستان کوچک میگویند و در اکثر فصول سال امکان تولید انواع محصولات کشاورزی در دشتهای حاصلخیز شهرستانهای جنوب استان کرمان وجود دارد.
این شرایط پتانسیلهای اقتصاد کشاورزی را در جنوب استان کرمان افزایش داده است، هرچند انتظار میرود این داشتهها موجب رونق کشاورزی و افزایش گردش مالی در بانکهای جنوب کرمان شود اما در عمل محرومیت نقطه تاریکی است که بر پیشانی جنوب کرمان نقش بسته و باوجود تمام تلاشهای صورت گرفته هنوز هم محرومیت عمیق این منطقه رفع نشده است.
نکته قابلتوجه اینکه جنوب کرمان به دلیل زمستانی معتدل در طرح استمرار کشت محصولات استراتژیک مثل سیبزمینی و پیاز هرساله شرکت و کشور را از واردات این محصولات بینیاز میکند
نکته قابلتوجه اینکه جنوب کرمان به دلیل زمستانی معتدل در طرح استمرار کشت محصولات استراتژیک مثل سیبزمینی و پیاز هرساله شرکت و کشور را از واردات این محصولات بینیاز میکند.
تا قبل از اجرای این طرح در استان کرمان پیاز و سیبزمینی زمستانه در کشور بیشتر از طریق واردات بهخصوص از پاکستان تأمین میشد اما حالا در این بخش خودکفا شدهایم، اما عدم رعایت الگوی کشت و عدم بازاریابی و افزایش عرضه یک محصول در یک مدت کوتاه از سال قیمت را آنچنان پایین میآورد که در برخی موارد کشاورزان ترجیح میدهند هزینه برداشت محصول را هم متقبل نمیشوند و بیشتر ضرر نکنند. در نتیجه محصول بر روی زمین میماند.
در برخی موارد قیمت جعبههای محصولات حتی از محصولی که در خود جای میدهد بیشتر نیز میشود این وضعیت در سال گذشته در جنوب کرمان روی داد و درنهایت قیمت، آنقدر افت کرد که کشاورزان محصول را برداشت نکردند و با ورود مسئولان ملی و استانی درنهایت محصول پیاز خرید تضمینی شد.
سبد رنگارنگ کالاهای شامل افت قیمت
بسیاری از محصول پیاز خریداریشده در این طرح، نیز به دلیل افزایش میزان محصول از بین رفت و تنها نتیجه طرح حمایت مقطعی از کشاورزان بود.
این داستانی است که هرسال در زمان برداشت محصول از انواع مختلف در جنوب کرمان تکرار میشود و در این سبد خیار سبز، سیبزمینی، پیاز، هندوانه و گوجهفرنگی هرساله جای میگیرند، اما هیچگاه چارهای قابلتوجه برای این مشکل اندیشیده نشده است.
هم اکنون نیز در آستانه برداشت محصول پیاز در جنوب کرمان قرار داریم، در حالی حجم بالایی از این محصول از شهرستانهای این منطقه برداشت میشود که محصول پیاز برخی دیگر از استانها نیز بهصورت همزمان در حال برداشت است که ازجمله این استانها میتوان به هرمزگان اشاره کرد.
پیشبینی میشود بهزودی با حجم بالای عرضه محصولات کشاورزی در بازار مواجه خواهیم شد و درنهایت با ورود دلالان به بازار خریدوفروش درنهایت افت قیمت بلای همیشگی جان کشاورزان شود
پیشبینی میشود بهزودی با حجم بالای عرضه محصولات کشاورزی در بازار مواجه خواهیم شد و درنهایت با ورود دلالان به بازار خریدوفروش درنهایت افت قیمت بلای همیشگی جان کشاورزان شود.
از سوی دیگر عدم بازاریابی صحیح محصول در استانهای مختلف موجب میشود بسیاری از این محصولات حتی رنگ بازار مصرف را نیز به خود نبینند و به ضایعات تبدیل شوند.
این در حالی است که همزمان حجم قابلتوجهی از محصولی که در سردخانهها نیز از گذشته نگهداری شده روانه بازار شده است و از هماکنون مسئولان باید پیشبینی لازم برای جلوگیری از حضور دلالان به بازار خریدوفروش را انجام دهند.
محمد بازمانده، کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هماکنون در پنج شهرستان جنوب استان کرمان بخش قابلتوجهی از کشاورزان به سمت برداشت محصول پیاز سوق پیداکردهاند.
وی افزود: درگذشته و ابتدای کاشت، مسئولان جهاد کشاورزی بارها نسبت به رعایت الگوی کشت به کشاورزان هشدار داده بودند.
دلالان دسترنج کشاورزان به جیب می زنند
این کارشناس کشاورزی افزود: معضل اصلی کشاورزان نبود یک شرکت تعاونی تشکلیافته از کشاورزان و رفع مشکلات آنها است در این میان خلأ موجود را دلالان که اکثراً غیربومی هستند پر میکنند و درنهایت سود دسترنج کشاورزان به جیب دلالان میرود.
وی افزود: درزمینهٔ حملونقل محصول نیز با مشکلات عدم وجود زیرساختهای لازم و کمبود کامیون مواجه میشویم و نرخ حملونقل هم بهیکباره بالا میرود.
بازمانده گفت: این یعنی هزینهها و نهادههای تولید بالا میرود و از سوی دیگر نرخ خرید محصول از سوی دلالان هرروز پایینتر میآید تا اینکه دولت وارد میدان میشود و طرح خرید تضمینی را انجام میدهد.
وی گفت: انتظار میرود زمینه لازم برای بازاریابی و حذف دلالان از بازار مصرف توسط دولت قبل از این اتفاقات انجام شود تا نه محصول به ضایعات تبدیل شود و نه اینکه کشاورزان ورشکست شوند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان نیز در گفتگو با مهر ضمن اشاره به مزیتهای کشاورزی بهخصوص کاشت محصول پیاز در جنوب کرمان گفت: باید به سمت سرمایهگذاری درزمینهٔ بستهبندی و صادرات این محصول باکیفیت به بازارهای جهانی حرکت کنیم تا بتوانیم سود افزوده حداکثری را در منطقه ایجاد کنیم و از کشاورزان حمایت کنیم.
کشاورزان کار برداشت را برای جلوگیری از همپوشانی متوقف نکنند
فرزاد رستگاری ادامه داد: هم اکنون کار برداشت محصول پیاز از مزارع گسترده جنوب کرمان آغازشده است.
وی از زیر کشت رفتن دو هزار و ۴۲۵ هکتار زمین کشاورزی در طرح استمرار خبر داد و افزود: پیشبینی ما برداشت ۱۱۰ هزار تن محصول پیاز است که امیدواریم در بهترین شرایط برداشت و راهی بازار مصرف شوند.
وی گفت: پیشازاین به کشاورزان هشدار دادهشده بود که الگوی کشت را رعایت کنند و امیدواریم امسال مشکلی درزمینهٔ عرضه محصول ایجاد نشود و تقاضای لازم نیز در بازار وجود داشته باشد.
رستگاری ادامه داد: برای جلوگیری از همپوشانی بازار کرمان با استانهای دیگر که اقدام به کشت کردهاند به کشاورزان توصیه میکنیم برداشت و عرضه محصول را بهموقع انجام دهند و روند برداشت متوقف نشود تا برداشت همزمان با سایر استانها ایجاد نشود.
مردم جیرفت با آغاز فصل برداشت به یاد بوی بد پیازهای انبارشدهای میافتادند که هرسال خریداری میشوند و در انبارها نگهداری و درنهایت در معرض خراب شدن قرار میگیرند
وی گفت: در صورت همپوشانی امکان افت قیمت محصول وجود دارد و باید از این امر پیشگیری کنیم.
وی گفت: این محصول باید پس از برداشت و بستهبندی و درجهبندی به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شود.
رستگاری تأکید کرد که از توقف برداشت محصول بهصورت جدی خودداری کنند.
محمد کوهستانی ازجمله فعالان میدان تره و بار جیرفت است که در گفتگو با مهر اظهار داشت: از هماکنون ورود وانتبارها و کامیونها پیاز به میدانهای بار آغازشده است، اما رفتهرفته با گستردهتر شدن برداشت محصول شاهد ایجاد صفهای طولانی عرضه محصول خواهیم بود.
وی گفت: مردم جیرفت با آغاز فصل برداشت به یاد بوی بد پیازهای انبارشدهای میافتادند که هرسال خریداری میشوند و در انبارها نگهداری و درنهایت در معرض خراب شدن قرار میگیرند.
وی ادامه داد: دلالانی که وارد بازار میشوند معمولاً غیربومی هستند و با حداقل قیمت محصول را میخرند و با حداکثر قیمت در بازار تهران، اصفهان و شهرهای سردسیر به فروش میرسانند زیرا هماکنون در بازار پیازهای یخزده وجود دارد و محصول پیاز در ماه اول بازار خوبی دارد اما بهتدریج صفهای تحویل پیاز طولانی میشود و دلالها اینقدر صبر میکنند که کشاورزان از ترس خراب شدن محصول مجبور به فروش با هر قیمتی شوند.
به نظر میرسد مسئولان استان کرمان باید از هماکنون به فکر حمایت از کشاورزان از طریق بازاریابی مناسب در سطوح ملی و بینالمللی باشند زیرا اگر چنین کاری صورت نگیرد این توان باید تا چند ماه دیگر برای خرید تضمینی و درنهایت احتمالاً امحاء محصولات برداشتشدهای انجام شود که مشتری در بازار مصرف ندارند.
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