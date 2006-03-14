هند اتمي را به رسميت مي شناسيم ، اما ايران بايد به تعهدات خود عمل كند

به گزارش خبرگزاري مهر، برنزدرگفت وگوبا شبكه تلويزيوني "سي.ان.ان" اعلام كرد كه هند بيش از20 سال است فعاليت هسته اي دارد و ان پي تي را امضا نكرده است اما اين كشور در زمينه ممانعت از تكثير سلاح هاي هسته اي سابقه خوبي دارد.

اين مقام آمريكا در ادامه اظهار داشت كه ايران ان پي تي را امضا كرده است و بايد آن را تصويب كند و به تعهدات بين المللي خود نيز وفادار باشد.

وي همچنين در باره اين سؤال كه چرا آمريكا در قبال ايران و هند كشوري كه اكنون بمب اتمي دارد سياست دوگانه اي در پيش گرفته است، با دفاع از توافق هسته اي اخير دو كشور اعلام كرد: هند كشوري است كه به تسليحات هسته اي دست يافته و رفتار اين كشور مسئولانه است، اما ايران در حال حركت به سوي اين تسليحات است.

برنز همچنين در رابطه با احتمال بروز جنگ ضمن رد اين مساله گفت : ما دوست نداريم ايران به تسليحات هسته اي دست يابد و سياست ما اين است كه هر كاري را براي ممانعت از دستيابي ايران به عمل خواهيم آوريم.

معاون وزيرخارجه آمريكا همچنين مدعي شد كه مخالفت با موضوع هسته اي ايران تنها ازسوي آمريكا نيست. وي ادعا كرد: ائتلافي از كشورهايي نظير چين، روسيه، اروپا، هند و برزيل داريم همان كشورهايي كه در آژانس به ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت راي داده اند.

برنز درپايان بدون اينكه به اختلاف نظر بين اعضاي شوراي امنيت اشاره اي داشته باشد، اظهار داشت : تقريباً ائتلافي از تمام كشورهاي دنيا به استثنا كوبا و ونزوئلا براي مقابله با ايران تشكيل شده است. به ادعاي وي اين موضع آمريكا نيست بلكه تمامي كشورهاي دنيا خواهان مقابله با ايران هستند.