وضعیت مرگ و میر مردان و زنان مبتلا به سرطان دهان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا تبریزی مسئول کمیته بین الملل چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، گفت: شانس ابتلا به سرطان های بدخیم دهان در مردان ۲ برابر زنان است.

وی با اشاره به اینکه در صورت تاخیر در درمان این سرطان، امکان انتشار سلول های بدخیم (متاستاز) به نواحی ریه، مغز و گردن نیز وجود دارد، خاطر نشان ساخت: هرگونه زخم، تورم دهان، توده در گردن یا زخم هایی که بدون علت ایجاد می شود در صورتی که بیش از ۲ هفته باقی مانده، ترمیم نشود، نیازمند بررسی از سوی پزشک یا جراح فک و صورت است.

تبریزی ادامه داد: در صورت مراجعه بیمار به پزشک در مراحل اولیه که اندازه ضایعه کمتر از ۲ سانتی متر است، شانس بهبود بدون احتمال عود مجدد بیماری ۷۰ تا ۸۰ درصد است و در صورتی که اندازه تومور به ۴ سانتی متر برسد به دلیل آنکه احتمال انتشار سلول های بدخیم به ناحیه سر و گردن بیشتر می شود، شانس درمان کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرطان ها تنها با جراحی بهبود می یابد، گفت: از آنجا که با برداشتن بخشی از دهان، صورت و فک، آن قسمت دچار نقصان شده، نیاز به بازسازی دارد، می بایست با پیوند استخوان یا پیوند بافت نسبت به بازسازی آن اقدام کرد که این فعالیت در حیطه تخصصی رشته جراحی فک و صورت است.

مسئول کمیته بین الملل چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران ادامه داد: انجمن جراحان فک و صورت ایران با هدف به روز رسانی دانش جراحان ایرانی و تبادل اطلاعات آنان با دیگر جراحان در سراسر دنیا، همه ساله نسبت به برپایی کنگره اقدام می کند که امسال نیز این کنگره با حضور جراحان مطرح بین المللی برپا می شود و در این کنگره ۴ جراح مطرح از امریکا و یک جراح صاحب نام از کشور چین و نیز برخی دیگر از جراحان از سوئیس، اسپانیا و ... حضور خواهند یافت.

به گفته تبریزی، امروزه جراحی های "میکروواسکولار" که با هدف بازسازی نقاط از دست رفته بدن صورت می گیرد، هر چند جزو رشته های جدید جراحی در جهان محسوب می شود، اما خوشبختانه جراحان کشورمان در مراکز دانشگاهی قادر به بازسازی نسوج از دست رفته بافت صورت بر اثر سرطان، تصادفات و ... هستند که این رشته در گروه پیوند صورت جای می گیرد و قرار است در کنگره امسال انجمن جراحان دهان، فک و صورت، جدیدترین دستاوردهای این رشته به متخصصان داخل کشور ارایه شده از تجربیات دیگر کشورها نیز در این حوزه

بهره گرفته شود.

چهاردهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، همزمان با ششمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه امسال در محل هتل المپیک تهران برگزار می شود.