جدول قیمت سکه و ارز روز چهارشنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز چهارشنبه در بازار ۹۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۲۲ هزار تومان، نیم سکه ۴۶۳ هزار تومان، ربع سکه ۲۴۹ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۳ هزار و ۷۱۰ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۰۹۶ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۶۱۰ تومان، هر یورو را ۳۹۸۰ تومان، هر پوند را ۵۱۸۰ تومان، لیر ترکیه ۱۲۲۰ تومان و درهم امارات را ۹۹۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز چهارشنبه

(قیمت‌ها به تومان)