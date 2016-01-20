محمد نوذری در گفتگو با مهر، اظهار کرد: ۵ دوره از این رقابت ها را با حضور تیم های معتبر داخلی و خارجی برگزار کرده ایم اما به دلیل محدودیت های مالی چند سالی است این مسابقات برگزار نشده است.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته درصددیم این رقابت را پس از مسابقات بین المللی جام فجر در کرج به انجام برسانیم.

نوذری با بیان اینکه بسیاری از تیم های خارجی حاضر در جام فجر علاقمند به رقابت با تیم های ایرانی هستند، گفت: در سال های قبل کشورهای خارجی با رغبت و میل فراوان در کشورمان می ماندند و در مسابقات ما شرکت می کردند و امیدوارم در سال جاری بتوانیم با فراهم کردن شرایط اسکان و پذیرایی این تیم ها در البرز جام نگین البرز را دوباره برگزار کنیم.

وی در ادامه به شرایط حال حاضر تکواندو البرز اشاره کرد و گفت: در سال جاری و در ۹ ماهه اول امسال ۱۵۴ مدال رنگارنگ در میادین داخلی و خارجی توسط تکواندو کاران البرز کسب شده است که میانگین هر ۲ روز یک مدال را نشان می دهد.

رییس هیئت تکواندو استان البرز افزود: با توجه به مقام های کسب شده و عملکرد درخشان استان امیدوارم برای سومین سال پیاپی به عنوان هیئت برتر تکواندو کشور از سوی فدراسیون انتخاب شویم.

نوذری تعداد تکواندو کاران رسمی استان را ۲۵ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در کنار این تعداد ورزشکار حدود یک هزار مربی و داور فعالیت دارند و البرز را از حیث فعالان این ورزش در جایگاه چهارم کشور قرار داده است.

وی در پایان به حضور البرزی ها در المپیک ریو اشاره کرد و گفت: تاکنون حضور مهدی خدابخشی در این مسابقات مهم قطعی شده است و دو بانوی دیگر استان به نام های کیمیا علیزاده و اکرم خدابنده برای شرکت در انتخابی تیم ملی درسال آتی در فیلیپین به میدان می روند که امیدوارم موفق به کسب سهمیه شوند.