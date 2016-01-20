تزئین ۱۵هزار متری معابر اصلی شهر در دهه فجر/۴هزار برنامه فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله رمضانی مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران در نشست خبری «اعلام برنامه های ستاد دهه فجر شهرداری تهران»، گفت: ما برنامه های خود را امسال با هدف بازخوانی منظومه فکری حضرت امام (ره) به دو بخش اصلی تقسیم کردیم.

رئیس ستاد دهه فجر شهرداری تهران گفت: سازمان زیباسازی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، ۱۵ هزار متر مربع از معابر اصلی تهران را تزئین خواهد کرد. همچنین برای نخستین بار برنامه نظرسنجی از شهروندان را درباره برنامه های اجرایی خواهیم داشت.

رمضانی گفت: تغییرات محیطی به حدی خواهد بود که شهروندان می توانند این تغییرات را به خوبی و روشنی در فضاسازی شهر احساس کنند.

وی با اشاره به بخش دوم برنامه ها گفت: در این بخش تاکید ما بر برنامه های فرهنگی و هنری است. به این معنا که سازمان فرهنگی و هنری، مجموعه سراهای محلات و همچنین مجموعه های خدماتی مانند مترو و بوستان ها، خدمات فرهنگی-هنری به مردم ارائه می کنند.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران برنامه های این ایام در سراهای محلات را بالغ بر ۴ هزار برنامه عنوان کرد و گفت: تاکید ما این است که این برنامه ها توسط خود شهروندان و با همکاری آنها در سراهای محله انجام شود. در واقع برنامه ریزی کرده ایم که مردم بتوانند با مشارکت دیگر شهروندان، خاطرات و دستاوردهای انقلاب را در حوزه های مختلف مشاهده کنند.

رمضانی با اشاره به اینکه برنامه ستاد از بهشت زهرا آغاز می شود، گفت: مردم شاهد عبور کاروان های گل در خیابان های اصلی خواهند بود. این کاروان ها در روز ۲۲ بهمن در مسیر راه پیمایی هم حرکت خواهند کرد.

رئیس ستاد دهه فجر شهرداری تهران با اشاره به برنامه های فرهنگی برای راه پیمایان روز ۲۲ بهمن گفت: ما ۶۰ ایستگاه فرهنگی در طول مسیر برپا می کنیم و دو محصول فرهنگی نیز در بین راهپیمایان اهداء خواهد شد.