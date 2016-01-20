محکومیت حمله «باچاخان» توسط هند و آمریکا/ عزای عمومی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال حمله تروریستی به دانشگاه «باچاخان» و کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و سفارت خانه آمریکا در پیغام هایی جداگانه بر صفحه توئیتر خود این حمله تروریستی را به شدت محکوم کردند و ضمن اظهار همدری با بازماندگان این حادثه برای آنان برای جان باختگان دعای خیر کردند.

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» سوئیس به سر می برد طی تماس تلفنی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این حادثه و اظهار همدردی با آنان، به خاطر این واقعه افسوسناک سه روز عزای عمومی در پاکستان اعلام کرد.

لازم به ذکر است که در حمله تروریستی طالبان به دانشگاه باچاخان واقع در منطقه «چارسده» در شهر پیشاور پاکستان، ۲۵ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.