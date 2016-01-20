  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳۰ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

محکومیت حمله «باچاخان» توسط هند و آمریکا/ عزای عمومی در پاکستان

محکومیت حمله «باچاخان» توسط هند و آمریکا/ عزای عمومی در پاکستان

نخست وزیر هند و سفارت خانه آمریکا در پیغام های جداگانه بر صفحه توئیتر خود حمله تروریستی به دانشگاه « باچاخان» واقع در «پیشاور» پاکستان را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، به دنبال حمله تروریستی به دانشگاه «باچاخان» و کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ نفر، «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و سفارت خانه آمریکا در پیغام هایی جداگانه بر صفحه توئیتر خود این حمله تروریستی را به شدت محکوم کردند و ضمن اظهار همدری با بازماندگان این حادثه برای آنان برای جان باختگان دعای خیر کردند.

«نواز شریف» نخست وزیر پاکستان نیز که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» سوئیس به سر می برد طی تماس تلفنی ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این حادثه و اظهار همدردی با آنان، به خاطر این واقعه افسوسناک سه روز عزای عمومی در پاکستان اعلام کرد.

لازم به ذکر است که در حمله تروریستی طالبان به دانشگاه باچاخان واقع در منطقه «چارسده» در شهر پیشاور پاکستان، ۲۵ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند.

کد مطلب 3029657

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها