هوای اصفهان در اواخر هفته غبارآلود است

حسن خدابخش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تحليل نقشههای هواشناسی بيانگر استقرار جوی آرام و پايدار در استان طی دور روز آينده است.
وی بیان داشت: بر اين اساس امروز و فردا در اكثر نقاط استان صاف و آفتابی در مناطق غربی تا قسمتی ابری است.
رئیس پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد: اوايل روز پنجشنبه و جمعه به دليل پايداری جو در شهر اصفهان و بخشهای صنعتی، شاهد غبار آلودگی هوا خواهيم بود.
وی اظهار داشت: دمای هوا امشب نسبت به شب گذشته كاهش محسوسی خواهد داشت.
خدابخش هوای امروز را صاف اعلام کرد و بیان داشت: فردا هوای اصفهان، صاف و غبارآلود است و فردا هوا کمی ابری و غبارآلود، به تدریج با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد بود.
وی هوای داران، فريدونشهر، چادگان، خوانسار، ميمه، گلپايگان، بويينمياندشت و سمیرم را امروز صاف تا قسمتی ابری اعلام کرد و افزود: به غیر از این شهرستانها در بقیه نقاط استان اصفهان هوا صاف گزارش شده است.
رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان اعلام کرد: فردا هوای اصفهان، خمينی شهر، فلاورجان، نجفآباد، تيران، دهق و علويجه، مباركه، شهرضا، دهاقان، زرينشهر، نايين، ورزنه و شرق اصفهان غبارآلود خواهد بود.
وی همچنین هوای داران، فريدونشهر، چادگان، خوانسار، ميمه، گلپايگان و بويينمياندشت را برای روز جمعه تا قسمتی ابری، به تدريج افزايش ابر و وزش باد، اواخر وقت احتمال بارش پراكنده اعلام کرد.
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